羞死了！她大學畢業典禮收到「兩個大花圈」　堂哥寫著：交男友、準時畢業

▲同學逼陳姓女大生到2個花圈前，被抬起合影，尷尬的她自己遮臉。（圖／陳家妤提供）

記者李忠憲／台中報導

最特別的畢業禮物！台中市一名大四女大生陳家妤13日到校參加畢業典禮，校園卻出現她堂哥贈送的畢業禮物，竟是婚喪喜慶用的大花圈，上頭分別寫著「早日交到男友」、「準時畢業」祝福語，讓她十分傻眼尷尬。她表示，原以為堂哥是開玩笑，竟是「來真的！」但目前工作賺錢優先，感情並沒多想。

畢業季到來，許多親友為紀念這一刻，紛贈畢業生畢業禮物及花束，給予祝福。就讀台中某大學視覺傳達系大四的女學生陳家妤，今天剛好是學校舉辦畢業典禮的日子。她上午到校後，聽到同學說會場旁有給她的花圈，還錄影佐證。

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她趕緊到現場看，果然是給她的，2個婚喪喜慶用的大花圈，上頭寫著「準時畢業」、「早日交到男友」祝福語，還署名「她哥哥敬賀」。整個現場只有這2個大花圈，除讓路人及學校師生驚豔外，她也一整個尷尬起來。同學見狀，覺得超有趣，紛紛拍照，甚至還硬拉她一起合照。

陳家妤受訪時說，堂哥原本答應她要出席畢業典禮，但因為工作無法請假，日前曾說要送花圈，她以為是開玩笑，不以為意。結果到校才發現堂哥竟然來真的，讓她十分傻眼。

被問及堂哥的祝福內容，她笑著說，目前剛畢業，只想要趕快找到可以學以致用的設計工作，努力賺錢，至於感情，目前並沒有多想。

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