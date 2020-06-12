女大生返校遇死劫！陳屍校外酒店「男友在旁上吊」...姊弟戀惹殺機

▲22歲的女大生白婕。（圖／澎湃新聞）

記者蔡儀潔／綜合報導

重慶22歲的女大生白婕（化名）日前失蹤，學校報案後，警方在距學校約9公里的一家酒店內，發現了她的屍體，而一旁還有自縊男子母某的屍體。白婕生前曾向姊姊表示，不想跟母某談戀愛了，如今卻發生這起悲劇令家屬心痛不已。

據《澎湃新聞》報導，21歲的男子母某於5月29日，在重慶市綦江區的一家酒店內，將22歲的白婕殺害後自殺。白婕姊姊透露，妹妹2018年考上四川外國語大學重慶南方翻譯學院，在該校綦江校區就讀，受新冠肺炎影響，5月23日才返校讀書。

白婕姊姊說，妹妹回校後一切正常，案發前一天兩人還有視訊通話，「她當時在寢室，告訴我還有一個多月就放暑假了，問我暑假是到她爸爸那還是來我這，我跟她說，讓她來我這，肯定把你照顧得好好的。」

白婕父親5月29日晚上11點38分到學校電話，說白婕失蹤了，在家屬的催促下，學校於5月30日0點30分許報案。警方迅速展開調查，一個多小時後，在距離學校約9公里遠的一家酒店裡發現了白婕的屍體，同房間還有自縊的男子母某屍體。

經檢驗勘查，白婕在報案前十餘小時已遇害。姊姊心碎表示，家人知道兩人在談戀愛，這名母姓男生是雲南人，比白婕小一歲，妹妹在返校前曾說過不想跟母某談戀愛了，「我跟她說，你已經是成年人了，感情的事情你自己決定。」

▲學校復課安排。（圖／澎湃新聞）

直到今日，白婕家屬仍不清楚情侶倆究竟發生何事，母某的家人也未與他們聯繫過。更令白姊姊不解是，白婕是怎麼外出的，「畢竟是疫情期間，學校還是封閉式管理，學生沒在學校，為何過了這麼久才發現失蹤了？」

對此校方表示，學校對白婕的遇害深表痛心，也理解家屬的心情。針對學生如何外出等細節，因為白婕在該校綦江校區就讀，由綦江校區分管領導在具體處理，詳細情況要進一步瞭解。該校將積極、妥善處理好此事的後續工作。

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