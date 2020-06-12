　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

女大生返校遇死劫！陳屍校外酒店「男友在旁上吊」...姊弟戀惹殺機

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼重慶一女大學生在校外酒店遭男友殺害，男友已自縊身亡。（圖／澎湃新聞）

▲22歲的女大生白婕。（圖／澎湃新聞）

記者蔡儀潔／綜合報導

重慶22歲的女大生白婕（化名）日前失蹤，學校報案後，警方在距學校約9公里的一家酒店內，發現了她的屍體，而一旁還有自縊男子母某的屍體。白婕生前曾向姊姊表示，不想跟母某談戀愛了，如今卻發生這起悲劇令家屬心痛不已。

據《澎湃新聞》報導，21歲的男子母某於5月29日，在重慶市綦江區的一家酒店內，將22歲的白婕殺害後自殺。白婕姊姊透露，妹妹2018年考上四川外國語大學重慶南方翻譯學院，在該校綦江校區就讀，受新冠肺炎影響，5月23日才返校讀書。

白婕姊姊說，妹妹回校後一切正常，案發前一天兩人還有視訊通話，「她當時在寢室，告訴我還有一個多月就放暑假了，問我暑假是到她爸爸那還是來我這，我跟她說，讓她來我這，肯定把你照顧得好好的。」

白婕父親5月29日晚上11點38分到學校電話，說白婕失蹤了，在家屬的催促下，學校於5月30日0點30分許報案。警方迅速展開調查，一個多小時後，在距離學校約9公里遠的一家酒店裡發現了白婕的屍體，同房間還有自縊的男子母某屍體。

經檢驗勘查，白婕在報案前十餘小時已遇害。姊姊心碎表示，家人知道兩人在談戀愛，這名母姓男生是雲南人，比白婕小一歲，妹妹在返校前曾說過不想跟母某談戀愛了，「我跟她說，你已經是成年人了，感情的事情你自己決定。」

▲▼重慶一女大學生在校外酒店遭男友殺害，男友已自縊身亡。（圖／澎湃新聞）

▲學校復課安排。（圖／澎湃新聞）

直到今日，白婕家屬仍不清楚情侶倆究竟發生何事，母某的家人也未與他們聯繫過。更令白姊姊不解是，白婕是怎麼外出的，「畢竟是疫情期間，學校還是封閉式管理，學生沒在學校，為何過了這麼久才發現失蹤了？」

對此校方表示，學校對白婕的遇害深表痛心，也理解家屬的心情。針對學生如何外出等細節，因為白婕在該校綦江校區就讀，由綦江校區分管領導在具體處理，詳細情況要進一步瞭解。該校將積極、妥善處理好此事的後續工作。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：
自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

ET快訊
女童叔嗆校方「培養出殺手」　揭砍人高中生崩潰史...大姊頭小
趁妻去酒店上班..台南男「強上繼女4次」！完事後一起洗澡　她
快訊／楊明州接任高雄市代理市長　明天跟韓國瑜交接
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

電線桿只離60公分！　爸陽台吹風遭電擊「坐地死亡」...兒子在房內午休

北京一日再增2名本土病例！為同一研究中心同事…1人曾出差青島

陸媒：中印邊防部隊正進行多層次會談　將以更成熟方式處理局勢

善良妹花450塊「號碼全中」抱走3300萬　衝去領獎…她掉地獄：我要報警！

英發表「香港半年報告」　華春瑩：越干涉中國越堅定

大媽團玻璃橋上「跳排舞」拍片！　橋上下狂震...保全嚇歪：要斷啦！

女大生返校遇死劫！陳屍校外酒店「男友在旁上吊」...姊弟戀惹殺機

中國疫苗投入使用？　國企員工證實：出境前可「自願接種」

「沒用吸管就喝」害貨車司機發熱腎衰竭　竟是罐裝飲料沾到老鼠便便！

糞管破裂下大雨「病毒放水流」　隔壁棟「踩屎水沒換鞋」4戶都確診

王少偉點頭認了「喜歡謝忻」！　手機私藏她「性感照」…女方爸媽等提親

老柴犬遭奶奶綁繩拿掃把狂毆！頭蓋骨裂開「滿臉血歪頭」命危

新竹超狂火鍋憑身分證免費吃肉 小熊造型湯頭＋大肉片好過癮！

51歲伊能靜平板支撐2分鐘！　婆婆一旁數到112...快缺氧XD

李千那情斷交往6年ECHO！　「感情昇華到像家人」

婆婆逼喪夫媳婦「簽放棄保險金」　一連串可憐理由...怒了!!!

輪椅夫妻要求插隊看診不想等　醫護被罵哭仍全程安慰：辛苦了

徐乃麟「大炮→慈父」：從沒打過小孩！　笑稱「被電視汙名化」秒被打臉...「你罵過我！」

總價5億！99輛超跑送行「施爸爸」　全台唯一黑牛王現身...望走得風光

下周油價將連7漲！　專家預估95汽油創「3個月新高」

電線桿只離60公分！　爸陽台吹風遭電擊「坐地死亡」...兒子在房內午休

北京一日再增2名本土病例！為同一研究中心同事…1人曾出差青島

陸媒：中印邊防部隊正進行多層次會談　將以更成熟方式處理局勢

善良妹花450塊「號碼全中」抱走3300萬　衝去領獎…她掉地獄：我要報警！

英發表「香港半年報告」　華春瑩：越干涉中國越堅定

大媽團玻璃橋上「跳排舞」拍片！　橋上下狂震...保全嚇歪：要斷啦！

女大生返校遇死劫！陳屍校外酒店「男友在旁上吊」...姊弟戀惹殺機

中國疫苗投入使用？　國企員工證實：出境前可「自願接種」

「沒用吸管就喝」害貨車司機發熱腎衰竭　竟是罐裝飲料沾到老鼠便便！

糞管破裂下大雨「病毒放水流」　隔壁棟「踩屎水沒換鞋」4戶都確診

575萬起！保時捷Cayenne GTS/Coupe展開預售　首發版同步開賣

窗外就是藍海！金山空靈系純白民宿　無邊際泳池眺望太平洋超療癒

5奈米製程新增大咖客戶！台積電宣布：恩智浦半導體「汽車平台」將採用　2021年交付

前騎士助教助稱厄文與詹皇相處得很好　「人們總試圖讓他們對立」

電線桿只離60公分！　爸陽台吹風遭電擊「坐地死亡」...兒子在房內午休

單車男遭撞飛！噴進路旁大圳「破頭慘死」…酒駕男落跑：我先回家告訴老婆

徐巧芯不支持「藍白合作」拼高雄補選：當朋友難當敵人容易

「解封」後疫情時代！張上淳：別只期待+0，才有機會開放邊境

「池石鎮、李光洙是我人生夥伴」　劉在錫公開原因網笑歪！

《英雄聯盟》韓國戰隊DRX公開徵求主題曲　總獎金高達700萬元

火車上狂「XXX」！小情侶「交叉摟抱」 直接脫...她傻眼：還有小孩耶

大陸熱門新聞

少女與「爸爸」產1子…又和「兒子」生龍鳳胎

他被藍牙耳機炸暈了！

女大生亂刀狂刺2位室友！校園霸凌引爆殺機

剪刀肢解12歲女兒！　單親媽家中做「人腦麻辣鍋」

美國確診破200萬、死亡超11萬！胡錫進發文嗆川普

白人男街頭挑釁亞裔！下秒遭一拳KO昏迷

孕婦大出血！救護車被故意擋路

男大生聽到開門聲「箭步衝上」捅死爸！

捷克議長訪台！中方「表示強烈不滿」

5歲男童白天遭爆頭亡！兇手才6歲

刷禮物看哪都行！駕駛直播性侵過程　

北京新增1名本土病例！近2週無出京史

善良妹中3300萬卻发現彩券是P的

香港女師未遵守國歌法　校方不續約處分

更多熱門

相關新聞

畢業典禮砍室友　女大生砍第3人被阻止

畢業典禮砍室友　女大生砍第3人被阻止

四川成都理工大學昨日發生持刀傷人事件，一名女大生在舉行完畢業典禮後，突然以水果刀割傷2名女室友，當她正想衝向第3人攻擊時，幸好被附近學生攔住奪刀，目前2名傷者送醫治療後沒有生命危險。

女大生教堂讀書　遭多男性侵殺害

女大生教堂讀書　遭多男性侵殺害

淫僧強摸2女大生胸　喊：向佛菩薩懺悔

淫僧強摸2女大生胸　喊：向佛菩薩懺悔

邀陪睡抵房租！色房東挨告…妻脫序護尪

邀陪睡抵房租！色房東挨告…妻脫序護尪

女大生遇噁房東約陪睡　他認喝茫：現在都什麼年代了

女大生遇噁房東約陪睡　他認喝茫：現在都什麼年代了

關鍵字：

女大生情殺重慶

讀者迴響

發燒話題

許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 羅志祥 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

追不到女神…男找6惡煞把她押上山「打斷牙＋性侵」

狂野正妹攻頂雪山「脫到剩丁字褲」！蜜桃翹屁全露出

MOMO唱現場！韓網：太衝擊

淡水高中生遭霸凌！帶刀報復失控了

26歲男偶像「猥褻騎上70歲阿嬤」！她拼死反抗受重傷

Keanna許允樂東區被酒店經紀搭訕

隋棠品牌洋裝爆抄襲！拿出設計原稿圖說清楚

璟宣離婚7年「首度公開前夫身分」

少女與「爸爸」產1子…又和「兒子」生龍鳳胎

遭演藝圈封殺後消失　夏禕再捲學校宣傳糾紛

他被藍牙耳機炸暈了！

影／王浩宇「收到2顆子彈」：受死亡威脅

吳夢夢拍完3題材！現身PTT曝下步考慮整型

嫁向佐9個月結婚登記卡關！郭碧婷突發文

準鸚鵡一路向北！2地區大雨來襲

更多

最夯影音

更多
王少偉點頭認了「喜歡謝忻」！　手機私藏她「性感照」…女方爸媽等提親

王少偉點頭認了「喜歡謝忻」！　手機私藏她「性感照」…女方爸媽等提親
老柴犬遭奶奶綁繩拿掃把狂毆！頭蓋骨裂開「滿臉血歪頭」命危

老柴犬遭奶奶綁繩拿掃把狂毆！頭蓋骨裂開「滿臉血歪頭」命危

新竹超狂火鍋憑身分證免費吃肉 小熊造型湯頭＋大肉片好過癮！

新竹超狂火鍋憑身分證免費吃肉 小熊造型湯頭＋大肉片好過癮！

51歲伊能靜平板支撐2分鐘！　婆婆一旁數到112...快缺氧XD

51歲伊能靜平板支撐2分鐘！　婆婆一旁數到112...快缺氧XD

李千那情斷交往6年ECHO！　「感情昇華到像家人」

李千那情斷交往6年ECHO！　「感情昇華到像家人」

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面