獨／娃娃機董娘國道超速遭開2罰單　提告敗訴！「恐怖均速」曝光

▲女子國道三號開車超速接2罰單不服提訟，卻讓她飆速183公里行徑曝光。（圖／翻攝高速公路即時路況）

記者李忠憲／台中報導

台中王姓女子利用清晨人少，開車走國道三號北上，在171公里及131.2公里遭測速雷達拍下超速，先後收到2張超速罰單。王女認為是重複開罰，向法院提訟要求撤銷處分，不但意外暴露出自己飆速183公里的誇張行徑，也遭法官打臉認為警方於法有據，判王女敗訴。仍可上訴。

判決書指出，王姓女子為大里區專做夾娃娃機台公司的負責人，其所有小客車2019年5月31日清晨走國道三號高速公路北上，7點6分時開到北上171公里處，遭國道七隊拍到時速142公里，超速32公里，遭開罰3500元。

不久，該車開到北上131.2公里處，又被國道二隊拍到時速133公里，超速23公里。王女認為重複開罰拒繳，遭裁罰5200元，並記違規1點。

記者發現該車兩個違規取締地點距離約39.8公里，時間相隔13分鐘，換算下來平均時速竟高達183公里，令人結舌。

王女認為，她收到北上17公里的罰單後就已繳掉，為何同一個路段「6分鐘後又要重複拍、重複罰款」，不符公平對待及比例原則，且她未收到北上131.2公里罰單的照片。他認為不應重複罰款及繳納，警方裁決違法，向台中地院提起行政訴訟，聲明原處分撤銷。

承審法官則認為，依據警方提供相關事證，證實2張罰單及違規照片確實都有合法寄達。至於王女質疑重複拍照罰款，2個違規點相距39.8公里，時間相差13分鐘，符合「道路交通管理處罰條例」第85條之1第2項第1款規定，「違規地點相距6公里以上、違規時間相隔6分鐘以上或行駛經過一個路口以上。」王女違規事證明確，原處分並無違誤，駁回原告之訴。

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