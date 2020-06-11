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亂刀狂刺2位室友！女大生忍4年爆發「血染畢業典禮」…校園霸凌引爆殺機

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▲▼成都理工大學畢業典禮發生砍人事件。（圖／翻攝自微博）

▲兇手被帶走。（圖／翻攝自微博）

記者鄭思楠／綜合報導

畢業典禮驚傳砍人事件！成都理工大學6月10日舉行畢業典禮，沒想到剛結束，一位23歲大四女生突然持水果刀行兇，將2位女同學刺傷，其中1位受傷女生臉慘被劃花。目擊者透露，行兇女大生持刀劃傷2人後，衝向另一名男同學，企圖再次砍人，隨後被人攔住。有網友發帖表示，該事件起因是校園霸凌。

據校內學生透露，當日上午，該校在體育館外的操場上舉辦了2020年畢業典禮，並通過網路直播。目擊者表示，事發時有不少畢業生聚集在體育館附近拍照，人群中突然有一穿白T的女生衝出，拿水果刀刺向傷者面部，「警車、救護車隨後到場，民警當場帶走傷人女生。」此外，有學生在網上發帖稱，兇手平日成績良好，事發前一天辦理畢業事宜時情緒正常。

▲▼成都理工大學畢業典禮發生砍人事件。（圖／翻攝自微博）

▲成都理工大學畢業典禮發生砍人事件。（圖／翻攝自微博）

11日晚，成都公安成華分局通報稱， 6月10日13時55分接到報案稱，成都理工大學體育館外有人持刀傷人，警員到達現場抓獲孫姓嫌疑人（女，23歲，該校大四學生）。

通報指出，經審查，嫌疑人孫女稱因與室友梁女、陳女存在矛盾，於當日13時50分許持水果刀在學校體育館外將二人刺傷。

目前，2位傷者已及時送醫治療，無生命危險。警方已依法立案偵查，案件正在進一步偵辦中。

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▼2位女生被砍傷。（圖／翻攝自微博）

▲▼成都理工大學畢業典禮發生砍人事件。（圖／翻攝自微博）

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