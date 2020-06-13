台師大畢典　陳時中影片現身：有優秀的你們配合才有防疫成果

▲陳時中感謝全國大學生在防疫期間的配合，「因為有優秀的你們配合各種措施，才有今天防疫成果」。（圖／記者林敬旻攝）

記者崔至雲／台北報導

台灣師範大學今（13日）舉行108學年度畢業典禮，諾貝爾文學獎得主高行健，及衛生福利部部長陳時中錄製畢業演說，祝福畢業生。高行健教授細數歐美先進國家瘟疫蔓延，數十萬人殉難，反觀台灣受害最輕，他稱讚政府及國人防疫措施得當，各方面都蒸蒸日上、有目共睹，他期許畢業生立足台灣、放眼世界，縱觀古今往來，才能開拓視野、承擔使命。

高行健表示，這次疫情使得許多先進國家付出慘痛代價，而美國和歐州這些最為發達工業文明的國家居然受害最深，弄得紐約屍體堆積，多得竟難以埋葬。這難道不令人深思？然而，國際媒體只發佈各國每天死亡的人數，卻沒有任何議論。這些瘟疫背後的思想危機，居然成了禁忌。

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他說，台灣面對這場大災難，受害幾乎最輕，不能不說是大家的幸運，這也說明台灣社會從政府到醫療衛生和各行各業所做的回應措施及時而得當。高行健強調，台灣近半世紀以來從政治到經濟、文化教育與醫療衛生，各方面蒸蒸日上，社會開放、政治民主、思想與言論自由，他鼓勵畢業生應了解、珍惜這相當優越的環境，從而面對未來，也做出自己的貢獻。

除了高行健外，畢業生聯合服務會也陳時中錄製短片，他恭喜畢業生邁入人生下一階段，並強調，不論未來要就業或升學，都要勇敢面對困難，不要忘了初衷，並感謝全國大學生在防疫期間的配合，「因為有優秀的你們配合各種措施，才有今天防疫成果」。

