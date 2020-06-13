中華醫大畢業典禮2155位學生揮別校園　曾信超勉凡事全力以赴必能突破重圍

▲中華醫大畢業典禮，曾信超校長為畢業生代表撥穗及頒授學位證書。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

中華醫事科技大學2020年畢業典禮6月13日舉行，2155位畢業生在師長與學弟妹的祝福下互道珍重再見，配合防疫社交距離政策，今年畢業典禮會場在開放空間舉行，由96位代表受獎同學參加，其餘各畢業班在教室透過實況轉播方式參與典禮，曾信超校長期勉畢業生，凡事全力以赴必能突破重圍有所收穫。

受新冠肺炎疫情影響，中華醫大今年的畢業典禮移師到民生科技大學一樓開放空間舉行，在保持防疫安全社交距離下，除了邀請董事長鄭啟瑞及董事會成員，立法委員王定宇、市議員曾培雅、前校長林壽宏、林金鵬、台南市立醫院院長蔡良敏、全國校友會會長盧世乾、台南市校友會副會長吳浩銘、家長會長陳佳玉等貴賓到場頒獎外，其餘各界以賀詞和鮮花盆栽代替祝福。總統蔡英文也特別以賀電祝福全體畢業生前程萬里，期盼大家踏出校園後秉持自主學習的初心，汲取多元專技證照，蘊蓄人文關懷素養，攜手為邁向光明璀璨的大道闊步前行。

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▲來自越南的楊氏說（右）和香港來的鍾浩賢（左），家人無法前來祝福，只能透過校園留影傳送家人分享「我畢業了」的喜悅。

典禮於上午9時30分開始，由副校長兼教務長楊堉麟推薦本屆全體畢業生人數，請校長曾信超頒發畢業證書及撥穗。曾信超校長致詞時表示，有個父親要兒子搬走路邊的大石頭，無論兒子怎麼使勁都無法完成，父親要兒子全力以赴再試，依然無法搬走石頭。父親問兒子有全力以赴了嗎？可曾尋求可運用的資源來協助搬走石頭？兒子如夢初醒，最後在父親協助下兩人合力搬走石頭。誠如華醫治水50年，在尋求政府、各級民代及地方資源全力以赴的努力下，今年終得看到初期成效，前陣子接連豪雨校園不再淹水，遇水不淹則發，期盼大家謹記全力以赴不只在自己，也要有尋求多方資源共同解決問題的思維，踏出校門後做任何事都要全力以赴，必能突破重圍有所收穫。

▲校園內的畢業生留言板，吸引不少畢業生寫下校園的青春記憶。

畢業典禮上並頒發德智體群等15個獎項，其中，台南市長獎由護理五甲李鈺緯獲得；台南市議長獎四醫技四A謝岳岑、生醫五甲陳雅雯；學業成績特優獎共有四醫技四A王守琮等67位同學獲獎；大專優秀青年獎視光五甲李欣怡；校友會菁英獎四醫技四B王睿彬、護理五乙粘旭鎧、四環安四A薛纚蓁、四護理四B簡卉雨；家長會菁英獎有職安五甲陳嘉彌等8人獲獎；奮發向上勤學獎有調理保健技術系李祐陞等25位身心障礙學生獲獎。

就讀護理系來自越南的揚氏說和食營系香港來的鍾浩賢，都在今年畢業，因疫情關係親人無法趕來台灣分享畢業的喜悅，只得透過錄影、拍照，希望把學生生涯的美好回憶傳送給遠方的家人，告訴他們「我畢業了！」。而在校園各處也佈置供畢業生拍照打卡的看板景點，供大家為大學生涯留下永恆的畫面。

▲畢業生黃思蘋、黃怡欣和在校生越南籍的杜艷嬌莉穿著不同服飾獻唱畢業歌。

典禮的最後安排畢業生黃思蘋、黃怡欣和在校生越南籍的發片歌手杜艷嬌莉合唱畢業歌，3位演唱者各以禮服、原住民族服和越南國服亮相，在充滿祝福與回憶的歌聲中，呈現華醫校園的多元風貌。而在校園的各處角落也佈置留言板和看板，吸引許多畢業生拍照紀念。

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