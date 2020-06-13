麻警突擊六甲山區　聯合稽查改裝車輛取締違規50件

▲台南市警麻豆分局，結合交通警察大隊、交通部公路總局嘉義區監理所麻豆監理站及台南市環保局在六甲區市道174線執行「改裝車輛及大型重機車聯合稽查」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警麻豆分局13日上午出動30名警力，結合交通警察大隊、交通部公路總局嘉義區監理所麻豆監理站及台南市環保局在六甲區市道174線32.5公里處執行「改裝車輛及大型重機車聯合稽查」，攔檢大型重機60輛，告發違規50件。

麻豆分局警方指出，台南六甲山區市道174線及175線沿途山景優美，彎道起伏常吸引大型重機車友相約上山舉行「車聚」活動，市道174線可通往著名景點「小瑞士」及東山咖啡公路，平時雖然車流量稀少，但假日常有群聚車友在山區呼嘯而過。

麻豆警方出動30名警力，結合交通警察大隊、交通部公路總局嘉義區監理所麻豆監理站及台南市環保局在174線32.5公里處執行「改裝車輛及大型重機車聯合稽查」，攔檢大型重機60輛、噪音檢測不合格8輛、交通違規21件，其中加裝燈飾6件、頭燈變更10件、拆除消音器2件、無照駕駛2件、未戴安全帽1件，本次稽查針對噪音、改裝車輛加強取締，幫車友們的愛車做「健康檢查」。

警方說，這次結合環保及監理機關友軍，針對市道174線執行防制車輛改裝聯合稽查工作，就是希望提醒重機車駕駛能知法守法、安全駕駛，本轄山區不歡迎噪音及超速行駛，透過不定期聯合稽查工作，維護居民生活安寧及交通安全。

麻豆警分局長楊慶裕表示，少數駕駛追求炫目、氣勢而改裝車輛，忽略了不當改裝不僅會有交通安全疑慮，也會產生噪音污染，更影響山區居民生活品質，未來將持續聯合環保及監理機關加強取締，歡迎車友來本轄遊玩、觀光，但勿任意改裝車輛排氣管等車體裝置，行駛至山區道路務必遵守交通規則，進入鄉間道路更要減速慢行，避免發生車禍。

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