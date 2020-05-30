嘉義解封！　有陪侍服務酒店與舞廳等「有條件」開放

▲嘉義市聯合稽查有陪侍服務酒店及申請復業舞廳。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

國內新冠肺炎疫情趨緩，嘉義市政府宣布「有條件」解封有陪侍服務酒店與舞廳等營業場所，並發「自主檢查表」給32家業者，務必落實各項防疫及公安措施後，再向市府建設處工商科提出復業申請。截至29日已有7家業者提出申請，市府也隨即安排前往聯合稽查。

▲業者出示實名制登記簿。（圖／記者翁伊森翻攝）

建設處表示，市府於正式收到衛生福利部函文之後，立刻宣布即日起開始受理有陪侍服務業者的復業申請，也隨即前往7家業者處聯合稽查。由建設處、衛生局、警察局、消防局、工務處等共同檢視，查核有關防疫措施是否辦理得當、實名(聯)制度落實、消防建管安全是否合格。

建設處表示，有關防疫作為、實名(聯)制將由建設處與衛生局共同查核，消防安全與建築物公共安全則由消防局、工務處辦理，警察局協助維護秩序。由於台北錢櫃大火，造成生命傷亡，因此市府呼籲除了防疫之外、公共安全更應注意，也是本次聯合稽查的重點項目。

有關復業，業者必須符合中央流行疫情指揮中心於5月8日所訂四項防疫條件及安全規範：(一)保持社交距離室內1.5公尺，如室內座位距離達1.5公尺可採座位梅花座；如室內座位距離未達1.5公尺應增設隔板區隔，依實際情形辦理。(二)落實個人衛生防護，如戴口罩(告示)、場所入口處量測體溫及提供酒精消毒或相關洗手設備。(三)建立實名制確實於入口處執行人流管制及環境消毒。(四)消防安全檢查申報合格、建築物公共安全檢查申報合格。嘉義市政府提醒，業者先自主檢查落實各項防疫措施後，再由市府聯合稽查組檢查，經稽查通過後，將另以公文通知業者，即可恢復營業。

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