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台南KTV加強聯合稽查　黃偉哲強化查察以維護公共安全

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▲台南市長黃偉哲親率消防局、經發局、警察局等單位人員，前往台南市錢櫃KTV突檢稽查，為消防公安做把關，並作消費實名制登記檢查。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市政府聯合稽查小組，加強查察全市KTV，維護公共安全。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台北市錢櫃KTV發生重大火警造成人員傷亡，為維護台南市公共空間安全，黃偉哲市長要求市府聯合稽查小組突襲轄內視聽歌唱業者，是否確實實施社交安全距離、實名制登記等各項防疫措施，並針對營業場所之消防設備是否合乎規定加強查察。

▲台南市長黃偉哲親率消防局、經發局、警察局等單位人員，前往台南市錢櫃KTV突檢稽查，為消防公安做把關，並作消費實名制登記檢查。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市政府指出，經連日查察，7家業大型業者中，計有2家業者之消防設備或防疫措施未臻完善，市府已當場開立勸導單並輔導業者改善，將於近期內進行複查。

▲台南市長黃偉哲親率消防局、經發局、警察局等單位人員，前往台南市錢櫃KTV突檢稽查，為消防公安做把關，並作消費實名制登記檢查。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市長黃偉哲親率消防局、經發局、警察局等單位人員，前往台南市錢櫃KTV突檢稽查，為消防公安做把關，並作消費實名制登記檢查。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲市長說，營業場所有修建、室內裝修施工等工程，應依消防法第13條暨同法施行細則第13條至16條，於開工前3天提報施工中消防防護計畫，未依規定申報將依違反消防法嚴懲，市府將落實查察公共安全設施，經檢查如有不符合法規者，業者應立刻改善並申請複查，確認各項目均合格後始能復業。

▲台南市長黃偉哲親率消防局、經發局、警察局等單位人員，前往台南市錢櫃KTV突檢稽查，為消防公安做把關，並作消費實名制登記檢查。（圖／記者林悅翻攝，下同）

經發局長陳凱凌說，台南市內列管視聽歌唱業者有252家，多數為附設KTV之小吃部，市府依中央疫情指揮中心要求，已於4月9日發文要求業者配合防疫需求暫時停業，市府會不定期稽查，若接到民眾檢舉業者化明為暗營業，亦會立即派員取締並依法開罰，市府對維護市民及消費者安全之作為，不會因為防疫而停頓。

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