45人呈現陽性！北京新發地市場周圍封路　客運站關閉、高速公路出口交管

▲新發地市場多人檢測呈現陽性，目前已緊急休市。（圖／翻攝中新社）



記者蔡紹堅／綜合報導

北京市豐台區連兩日新增新冠肺炎確診病例，幾乎都與「新發地市場」有關，並已有45名市場員工的核酸檢測為陽性，官方緊急於13日令市場休市，停運市場周邊的長途客運站，封閉市場周邊的多條道路，並對京開高速出京方向新發地出口採取交管措施。

北京市官方繼緊急宣布新發地批發市場休市後，再宣布新發地市場周邊的長途客運站停運，工作人員表示，已經購票的乘客可以辦理退票業務，重新開放的時間未定。

新發地周邊的多條道路也同時採取了臨時封路措施，根據陸媒報導，包含南苑西路至丰台南路，黃陳路至銀地東路，六圈路東西，陳留東路南北，陳留系路至黃陳路都已經雙向封路。

北京市交通委員會也宣布，京開高速出京方向新發地出口採取臨時交通管理措施。

此外，北京市官方也在稍早的記者會宣布，跨省旅遊團、體育賽事等暫時停辦，未復課的小學一、二、三年級也暫緩復課。

北京市官方正對農貿批發市場、大型超市等進行排查檢測，在對從業人員主動篩檢中，在新發地採集的517件樣品中，有45人咽拭子呈現陽性，但都未出現臨床症狀，已納入嚴密管理及觀察，未來官方還將對超過萬人進行檢測。