直擊北京疫情／新發地市場淪陷！公安武警進駐封鎖…大陣仗防疫消毒

記者任以芳／北京報導

北京疫情再起，西城區、豐台區新增多起新冠肺炎確診病例，經過調查與北京最大的「新發地海鮮市場」有關聯。《ETtoday新聞雲》記者直擊發現，新發地批發市場今（13日）全面封鎖，大批武警、公安進駐，市場東、南、西、北四大入口都有警車圍守，媒體想採訪完全無法靠近。目前，市場內大規模消毒，疑似感染的海鮮生鮮全部帶回化驗。

▼ 北京爆發疫情，新地海鮮市場武警進駐大封鎖。（圖／記者任以芳攝）

▲大批公安駐守，北京新發地海鮮市場批發商無法進入。（圖／記者任以芳攝）

全北京最大的新發地海鮮肉類蔬果批發市場，佔地千坪，每天超過上萬批發商來批貨，記者在現場發現，周邊軍警至少超過上百人，而且從中午之後不斷增援，武警、公安車隊一輛一輛開進現場。媒體記者想下車拍攝也被攔阻，公安三步一哨、五步一崗守在現場，大門口也停滿了警車。

▲大量人員在現場看守，新發地市場全面大消毒。（圖／記者任以芳攝）

從附近高架橋往下看，新發地市場內部全部封閉，商家也不准進出，記者私下訪問一位專做鮮魚批發商的業者，對方透露，「從昨天開始突然來了大批公安，要求海鮮批發商暫停工作，有部分進口國外海鮮商家、員工被帶去核酸檢測，相關生鮮魚貨，尤其是鮭魚也帶回化驗、抽檢。」由於西城區的疑似新增病例曾經自己騎腳踏車到新發地買魚貨，證實有經過牛羊肉大廳，目前該地正在消毒中。

▲記者直擊發現武警車輛不斷增援。（圖／記者任以芳攝）

記者進一步了解，新發地市場從昨天下午開始氣氛詭異，原本只有海鮮批發暫停，保留肉類發貨。今天上午大批武警、公安進駐後，市場全面封鎖，不少一早來進貨批發商，看到軍警大陣仗，全被嚇到。有些攤商坐在路邊的等待，因為無法進入市場內部，自家貨品也沒辦法運出來，大家都很焦急，且由於疫情才剛趨緩，不少商家才剛剛大量進貨，打算彌補之前疫情時的虧損，結果又遇市場封鎖，可能面臨虧損。

北京市西城、豐台區進入部分地區戒備，還沒有擴大封鎖，不過，武漢的疫情爆發與市場有關，這次北京爆發疫情也與市場有關。北京市政府考量市場人擠人，加上潮濕環境有利病毒發展，目前北京城有六個大型海鮮市場關閉，全面消毒抽驗。