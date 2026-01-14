台中太平長龍路有巨石　民眾以為坍方...建設局：邊坡改善工程

▲長龍路4段出現巨石，雙向道路中斷，建設局說，目前正在施工，將採15至30分鐘間歇式開放通車。（圖／太平公所提供）



記者白珈陽／台中報導

台中市太平區長龍路4段路面今天（14日）出現巨大石塊，雙向道路中斷，不少居民以為發生坍方；經查，原來該處正在進行工程，並非發生災害。台中市政府建設局表示，受去年山區連續降雨影響，發生落石影響交通，為避免再次因雨引發落石，本月5日開始進行邊坡改善工程，目前先將邊坡不穩定岩塊清除，正在進行刷坡作業，將採取15至30分鐘間歇式開放通車。

建設局說明，長龍路4段近35公里處，於去年7、8月受西南氣流影響，山區連續強降雨致道路上邊坡不穩定，造成落石影響交通，當時已緊急清理開放道路通行，惟為避免強降雨再次引發落石，及保障用路人安全，本局籌措市府自有預算採取噴漿工法進行上邊坡改善工程，噴漿面積約2500平方公尺，經費約1000萬元，工程已於1月5日進場施工。

建設局指出，目前現場道路岩塊非自然掉落，是施工須先將邊坡裸露不穩定岩塊清除，刻正進行刷坡作業，因現場地形險峻，刷坡後岩塊掉落範圍廣大，故刷坡過程中採取15~30分鐘間歇式開放通車，倘遇較大岩塊掉落則延長時間，刷坡期間預計施工至1月21日。

建設局說，將會在現場增加大型公告，提醒用路人於本段刷坡期間提前改道，整體工程則預計今年3月底前施工完成。

▲工程養護單位施工中。（圖／民眾提供）