插管中還能LINE？桃園女自覺好笑　對吼！差點匯了60萬給「男友安東尼」　

▲銀行員機警反映通報阻詐。（圖／桃園警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

年約60歲退休黃姓婦人12日中午急忙到銀行欲匯20萬元給目前住院插管治療，急需醫療費的男友華裔男子「安東尼」，行員直覺有異立即通報警方，員警以通訊照片軟體及受重傷插管如何能利用通訊軟體指示匯款？黃婦此時才恍然大悟，幸好行員與員警及時的阻止，保住了她的退休金。

▲▼網詐男子利用通訊軟體和插管治療照片博取同情。（圖／桃園警分局提供）

警方表示 12日14時45分許，桃園警察分局中路派出所員警鄒淅之接獲轄區銀行行員通報，指稱有婦人疑似遭詐騙，想匯款至海外帳戶，請員警到場協助。該婦人向員警表示透過網路認識一位在聯合國機構工作的華裔男子安東尼，與對方藉由通訊軟體聊天交往，剛才安東尼突然傳來照片及簡訊，表示自己出任務遭暴民攻擊受到重創，目前住院插管治療中急需醫療費，被害人嚇了一跳，馬上跑到銀行想匯新台幣20萬元至其指定帳戶。

員警與行員冷靜分析勸導，受重傷於加護病房治療如何能利用通訊軟體指示匯款，且經查詢對方所提供之帳戶是國內帳戶，曾被列警示帳戶，諸多疑點確認是詐欺手法無誤，被害人經勸導才相信遭到詐騙，幸好行員與員警及時的阻止，保住了她的退休金。

警方呼籲，詐騙手法日新月異，詐騙集團假藉交友博得被害人信任，再編造各種理由詐騙財物，請民眾勿輕信，遇有是類狀況，請撥打165反詐騙專或撥110報案專線查詢，避免受害。

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