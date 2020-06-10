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快訊／台南市科技大學生疑因感情糾紛遭持刀追砍重傷　警逮游姓兇嫌偵辦中

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▲台南市永康區南台街1間科技大學後門停車場，10日晚上驚傳兇殺案，1名黃姓大學生遭人持刀追砍重傷送醫急救中。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南市永康區南台街1間科技大學後門停車場，10日晚上驚傳兇殺案，1名黃姓大學生遭人持刀追砍重傷送醫急救中。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市永康區南台街一所科技大學後門停車場，10日晚上驚傳1名黃姓大學生遭人持刀追砍，造成頭部、頸部各有約10公分刀傷，雙手均有約10公分刀傷，救護人員給予清洗傷口、包紮止血後送往永康奇美醫院急救，警方緝獲20歲游姓兇嫌偵辦中。

▲台南市永康區南台街1間科技大學後門停車場，10日晚上驚傳兇殺案，1名黃姓大學生遭人持刀追砍重傷送醫急救中。（圖／記者林悅翻攝）

據了解，10日晚上7時23分許，台南市消防局119勤務中心據報，南市永康區南台街1間科技大學後門停車場，有1名男子遭人拿刀追砍，119中心派遣鹽行消防分隊救護車前往救護，並通知台南市永康分局警方到場查處。

救護人員到場發現1名男子遭人拿刀械追砍，患者意識清楚，頭部、頸部各有約10公分刀傷，雙手均有約10公分刀傷，救護人員給予清洗傷口、包紮止血後送往永康奇美醫院急救中。

▲台南市永康區南台街1間科技大學後門停車場，10日晚上驚傳兇殺案，1名黃姓大學生遭人持刀追砍重傷送醫急救中。（圖／記者林悅翻攝））

據警方初步調查，傷者是24歲黃姓大學生，是該科技大學日間部工學院生物與食品科技系五年級延畢生，嫌疑人游姓男子（21歲）與被害人黃姓男子，疑因感情糾紛而相約談判，黃男遭涉嫌人游嫌藏於背包內之開山刀砍傷，導致黃男頸部及背部多處刀傷送往醫院急救，目前意識清楚，尚無生命危險。案發警方已逮捕游嫌帶回偵辦釐清相關案情。

▲永康分局副分局長章振國指出，有關這部分因為目以前游姓嫌犯精神狀況不穩定，尚沒有辦法製作筆錄，詳細案情將待進一步釐清了解中。（圖／記者林悅翻攝）

▲永康分局副分局長章振國指出，有關這部分因為目以前游姓嫌犯精神狀況不穩定，尚沒有辦法製作筆錄，詳細案情將待進一步釐清了解中。（圖／記者林悅翻攝）

據永康分局副分局長章振國指出，關於在永康分局轄內的南台街發生一件兇殺案，現場疑似是游嫌與黃姓被害人，因之前的嫌隙發生糾紛，游嫌涉嫌持開山刀砍傷黃姓被害人，黃姓被害人目前送奇美醫院救治，初步了解，黃姓被害人的背部、頸部還有雙手有刀傷，然後目前意識清楚，但尚未脫離險境，目前在醫院觀察治療中。

對於有學生指被害人及兇嫌疑三角戀造成糾紛及10日下午發生2人持安全帽毆鬥事件，永康分局副分局長章振國指出，有關這部分因為目以前游姓嫌犯精神狀況不穩定，尚沒有辦法製作筆錄，詳細案情將待進一步釐清了解中。（更新於22時12分，補充警方說法）
 

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