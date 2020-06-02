年輕女看護「愛上」96歲雇主！家人質疑為了錢…甩出一本火熱「陪睡記錄」

▲96歲阿公愛上女看護。（示意圖／取自免費圖庫Pakutaso）

記者鄭思楠／綜合報導

浙江省杭州市一位96歲的阿公雖然已年近百歲，卻是個「潮」人，日前通過微信結識了55歲的看護梅姐（化名），兩人擦出愛的火花。在夕陽無限好的浪漫憧憬中，阿公對女方好得沒話說，為了「愛情」，甚至打算賣掉自己唯一的豪宅。

綜合陸媒報導，周姓阿公的3個子女也都70多了，生活比較困難，大兒子身體不好，小兒子患有嚴重疾病，需要大女兒長期照顧。於是，近些年，周阿公一直獨自生活在養老院。

阿公年紀雖大，心態可是很年輕，去年12月，他通過微信認識了55歲的看護梅姐。之後，梅姐就來到養老院貼身照顧，她服務很周到，每天聊天、按摩樣樣不落，不到一個月，兩人擦出了「愛的火花」。

到了第二個月，如膠似漆的阿公和梅姐開始商量著結婚登記的事情。這時，梅姐提出，結婚總得有結婚的樣子，兩人要有一套屬於自己的婚房。

於是，阿公就籌謀著，要把值近500萬元人民幣（約新台幣2108萬元）房子賣了，換新房。房子是他與妻子的共同財產，妻子去世多年，屬於她的份額3個子女都有繼承權。

對於父親的此舉，3個子女自然是不同意的。於是，阿公委託了一名律師起訴子女，要求子女配合賣房，並按份額分配賣房款。他隨即表明自己的態度，「我要把房子賣掉和看護結婚，她對我很好，我還能再活20年呢，她會一直照顧我的，我也需要人陪伴。」

父親要找老伴，子女們也能理解。但是2人認識才兩個月，就要賣房結婚，這樣的發展速度是不是太快了？他們擔心父親被騙，堅決不同意賣房。對此，梅姐再次說話，「我和你爸是真心相愛的，婚姻法有規定，老人也是有婚姻自由的，你們作為子女無權干涉。」

梅姐如此咄咄逼人，加上老父親幾乎對她言聽計從，子女們總擔心這場黃昏戀背後有什麼貓膩，大女兒趕緊報案求助。見警員到場，梅姐亮出了讓所有人都意外的一招，她拿出一本「陪睡記錄」，說上面記的是自己陪阿公睡覺的時間、次數，有周阿公的簽字和手印，「我們是同居關係，是事實夫妻！」

可是，警員不買帳，直接喊話梅姐「去警局解釋清楚」。沒想到，她一聽要去派出所，還要做筆錄，態度立即發生了轉變，支支吾吾說自己沒有帶身分證，又表示自己會辭職，趕緊落跑。目前，1個多月過去了，看護梅姐再也沒和阿公聯繫。

社區工作人員提醒，老年人在打算開啟一段婚姻之前，可以通過協定或者遺囑公證的方式，明確雙方的婚前財產以及歸屬處置方式；作為子女，也要多照顧、關心長輩的生活和情感，用心呵護老人們的晚年生活。

►戴口罩也要記得保養