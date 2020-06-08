為民眾守住160萬　桃園警表揚銀行阻詐有功行員

▲警方表揚成功阻詐人員。（圖／八德警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

中國信託銀行桃園市八德分行經理林珮瑜、襄理甘婷婷於去年7月及今年4月，分別成功攔阻民眾遭詐騙新臺幣100萬及60萬元，八德警分局副分局長李維振代表桃園市政府警察局親自到銀行表揚銀行成功阻詐有功人員，也感謝行員與警方一起為轄區治安努力。

▲▼分別成功攔阻民眾遭詐騙新臺幣100萬及60萬元。（圖／八德警分局提供）

林珮瑜表示，目前詐騙手法真的是花招百出，能盡一己之力幫忙攔阻民眾被害，在工作上會有成就感，民眾賺的錢都是辛苦錢，不希望被詐騙集團白白騙走。她回憶去年七月初，有一位李姓婦人至銀行匯款新台幣100萬元到朋友指定的泰國帳戶投買房地產用，當時接待的甘婷婷聽到李婦要匯款大筆金額至海外帳戶，立即上前關懷並通報警方到場處理，經警方和行員合力勸說後，李婦才打消匯款的念頭。

在今年4月底上班時有一位陳姓女子因網路交友至銀行櫃檯欲匯款美金2萬元(約新台幣60萬元)至網友指定帳戶，甘婷婷一聽警覺此疑為假交友詐騙手法，立即電話聯繫警方到場，最後也成功和警方一起阻詐成功。

警方表示，警察工作需要民間共同協助，金融機構從業人員適時反應通報，警力即時到場合力勸阻，共同發揮保護民眾財產的力量，也持續呼籲民眾如遇到疑似詐騙手法，一定要保持冷靜、小心查證、馬上撥打165反詐騙諮詢。

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