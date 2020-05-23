大叔網戀掏空積蓄！女友騙到不忍心...直接讓自己「死了」：他好善良

▲霍姓男子被女網友騙錢。（圖／翻攝自錢江晚報）

記者蔡儀潔／綜合報導

不忍心繼續騙了！事情發生在浙江杭州，66歲的霍大叔去年認識一名女網友，當下感覺遇到了對的那個「她」，陸續給了對方21萬元（人民幣，下同，約新台幣89萬元），然而半年後女友突然「因病亡故」。結果女網友最後被逮捕時說，「他太善良了，我於心不忍」，這才決定把自己的角色演死。

據《錢江晚報》報導，霍大叔離異20多年，子女們希望父親能再找個伴，就幫他在手機上下載了相親交友軟體。緣分來的也快，霍大叔去年11月，認識了一位自稱50歲的女子。該女網友說，「我也死了老公了，也在找老伴。我家裡日子很苦很苦的，我自己身體也差。我還有個女兒在南京上學，日子過得很緊張。」

▲女網友向霍大叔要錢 。（圖／翻攝自錢江晚報）

聽完女子的情況，生性善良的霍大叔多了幾分憐惜。自2019年11月中旬兩人相識後，霍大叔是一種「相識恨晚」的感覺，之後陸續加了女友女兒、女兒同學，還有她同事、親戚等多人的聯繫方式，期間女網友一直以看病、買手機等藉口要錢，在聊天時也是一口一個「老公」喊得很親熱。

霍大叔對女友的女兒同樣很大方，幾乎有求必應，10多萬的養老錢都轉賬後，他甚至開始借錢。沒想到，女友突然不幸「因病亡故」，女友女兒隨後還向霍大叔要「喪葬費」，後來又被告知，女友女兒在跟同學爬長城的時候，也出了意外去世了，隨行的那個同學受了傷。明眼人看到這裡，都覺得霍大叔是遇到騙子了，可是沉浸在悲傷中的大叔只覺得自己命運多舛。

▲假扮的女兒討要喪葬費 。（圖／翻攝自錢江晚報）

霍大叔之後不斷接到受傷同學的家長來逼要醫藥費，女友的「娘家人」也來逼著要錢。霍大叔這才發現這可能是一場騙局，今年4月初，他到凱旋派出所尋求幫助，截至報案時已經被騙了21萬餘元。

警方經過調查，最終逮捕了53歲的何姓女子。面對審訊，何某對自己利用網路相親實施詐騙的犯罪事實供認不諱，已婚的她有兒子沒有女兒，而跟霍大叔聯繫的所有人，都是由她一人分飾、杜撰。

原來何女去年6、7月沾上賭博後把錢都輸光了，因此開始網路詐騙。她直言，霍大叔實在是太好騙了，只要要錢就會給，而且只給多不給少，「我自己也沒算過，給過我多少，應該有個20來萬。」

▲女網友原來是一位53歲的大媽。（圖／翻攝自錢江晚報）

至於為何要把自己的角色演死？何女說，「他是個很好很好的人，他太善良了，我於心不忍。我們也沒見過面，你說要錢他就給。我太壞了，他太善良了。」何某交代，除了霍大叔外，她還騙過其他3、4個人，但是金額都比較小，騙了幾百塊後，就不聯繫了。

被抓後的何某一直說後悔，「這麼好的人，我騙他，真是沒良心。我騙人也天天睡不著覺，沒有哪天能睡好覺，現在事情出來了，我覺得輕鬆了不少，是一種解脫。」目前，何某因涉嫌詐騙，已被江干公安依法刑事拘留。

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