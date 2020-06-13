他出錢買婚紗照套組「卻被女友狠甩」！　想改拍藝術照...相館一查傻了

▲原PO原已購入婚紗照套組，兩人最終卻分手，婚事告吹。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者張嘉晏／綜合報導

「我也是真心佩服他們家人。」一名網友在臉書上替弟弟打抱不平，原來弟弟先前早購買好婚紗照套組，不久後卻被女方甩掉。弟弟事後想把婚紗照變更為藝術照，怎料一問相館才挖出驚人真相。貼文一出，網友們都認為應該要全力討回公道。

「我弟能遇到這種前女友......。」一名網友在臉書「爆怨公社」上發文，他表示弟弟當初和女友已經論及婚嫁，於是弟弟就出錢買了一套「婚紗照套組」，想讓兩人留下美好紀念。

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沒想到，爸爸生病時，弟弟因為照顧爸爸疏於關心女友，就被對方狠甩，讓弟弟難過了很久。

誇張的是，弟弟事後想起有買婚紗照套組，但因為已經沒有要結婚，想說改成拍藝術照的方式把它用掉。怎料去相館查詢時，店家才說那個套組已經被女方拿去拍全家福用掉了，「比悲哀更悲哀的故事。」

▲被前女友搶先用掉了 。（圖／翻攝自爆怨公社）

貼文一出，網友們傻眼直喊誇張，「這可以告吧」、「慶幸沒娶進門吧」、「當初單子在女方那邊？」、「要回來啊，怎樣都要討回來」、「男方出錢，但名字登記在女方嗎」、「臉皮厚成這樣」。

原PO事後問弟弟，是否是因為單子在女方手上，才順理成章被用掉？弟弟則回應「阿災，應該吧。裡面員工是她朋友。」才令原PO恍然大悟。

▼ 弟弟回應 。（圖／翻攝自爆怨公社）

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