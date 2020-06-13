2萬4請婚攝！婚禮照「全是地獄諧星風」崩潰　萬人氣笑噴：前任派來的？

▲根本幕後花絮。（圖／翻攝自爆料公社）

記者周亭瑋／綜合報導

婚禮是畢生難忘回憶，主角們都希望當天的模樣能被完美的記錄下來；怎料，這對新人花費2萬4000元請婚紗攝影，收到的照片品質卻慘不忍睹，完全走地獄搞笑風格，而上萬網友看完也燃起怒火，但又忍不住被崩潰照逗笑。

苦主請友人在「爆料公社」發文，當初結婚加訂婚，各佔半天、不同日，婚攝團隊訂價2萬4800元，後來友情價收2萬4000元，起先訂婚拍攝一切順利，沒想到結婚那天竟是惡夢的開始。

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在婚禮前，迎娶儀式的時間明明不趕，婚攝卻不斷催促上車，害他們全家福沒拍到，雖然當下有反應，但也於事無補；而丟扇的畫面更落漆，竟出現檳榔袋，新人不禁想問，「增加畫面豐富感？雖然婚攝沒有必要幫我撿垃圾，但是這個構圖也太......？還是我們不懂這種藝術。」

▲扇子旁的檳榔袋很顯眼。（圖／翻攝自爆料公社）

從曝光的一系列照片中，新娘被捕捉的畫面不乏拉人中、爆青筋、眼神呆滯、半瞇眼、噴腋下，還有一些不明所以的構圖和側拍，新娘直呼，「我們拿到電子檔的時候，婚攝公司要我們挑入本的照片，說實在我們真的挑不出來。」

事後，他們向婚攝公司協調，然而對方挑明，看照片每個人的角度都不同，這是沒有絕對標準的，而且對於攝影師和品質也都很要求，官網上的作品大家都看得到。一席話讓新郎無言，氣得反駁道「妳要不要去對比一下，我們的照片跟官網的落差多大？」

▲新郎與婚攝公司對話。（圖／翻攝自爆料公社）

新娘表示，「一開始就跟攝影公司反應我們對照片很不滿意，還有沒拍到全家福照片，他們提出要補我們全家福照片及孕婦寫真。說實在的...整個感覺就不同了，還有我家那麼多人，要請大家都請假回來拍照嗎？再者這個攝影品質你們還想拍嗎？店家完全沒有在積極聯絡後續，中間都是我老公斷斷續續聯絡他們該如何處理？搞得好像真的是我們問題很大？」

po文狂吸上萬人回響，網友們紛紛留言，「我隨便用手機拍都比這個好看，真的很慘」、「是狗仔退休二度就業的嗎」、「攝影師是前男友嗎」、「這如果當婚後的幕後花絮會好一點」、「這個根本一點都不專業，好像一般人隨手拍而已，亂拍一通，一堆拍壞的照片」、「抱歉我笑到不行」、「超扯，這是專業拍醜照的嗎」、「國民男友拍照技巧」。