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出社會硬買學生票！　電影院店員嘆「無法證明還兇人」：別把我們當白痴

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▲▼電影院。（圖／資料照）

▲電影院。（圖／資料照）

記者張嘉晏／綜合報導

一般大專院校的學生證不只是在學證明，通常也能當作悠遊卡使用，還能享有學生優惠。不過一名電影院服務生就抱怨，出社會的人就不應再憑學生證享受優惠，但還是遇過一堆人想假冒學生拗學生票，拿不出證明就反過來為難他們，讓他們覺得心很累。

一名在電影院工作的女網友在臉書「爆怨公社」中發文，她表示隨著疫情減緩，到電影院觀影的客人也越來越多，對此她想要特別提醒學生族群，務必確認學生證後有蓋好註冊章，才能正常購買學生票。

請繼續往下閱讀...

「我們電影院的服務生真的不是白癡，我們會看入學時間推算畢業時間。」女店員也呼籲，請民眾不要畢業了或是休學了還假裝學生身分買學生票，他們其實都會推算時間。

▲▼美麗華大直影城試營運首日。（圖／記者林映妤攝）

▲每家電影院規定不同，原PO希望客人都能耐心配合。（示意圖／ETtoday資料照）

原PO補充，如果遇到像是延畢等特殊理由，或是學校本就沒有蓋註冊章，就要麻煩客人開學校的系統證明自己仍在學，雖然很麻煩，但這是公司規定，希望大家耐心配合，「不要自己沒蓋章又沒辦法出示證明就兇服務員，拜託請不要再為難服務人員了，幾乎每天都被兇到懷疑人生了。」

抱怨文貼上網，不少網友直言，既然出社會賺錢了，真的沒必要拿學生證硬拗店家優惠。另外也有人認為，現在很多學校甚至連註銷章都不見得會蓋，建議公司可以和公車一樣，用刷學生證的方式辨別身分優惠。

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