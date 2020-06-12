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老婆周日要上班！人夫收「帶小孩作息表」暈了　一看忙炸：8點就要起床泡奶

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▲▼ 。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲人夫一整天都要忙著照顧兒子。（圖／翻攝自爆怨公社）

網搜小組／鄺郁庭報導

現在很多夫妻是雙薪家庭，如果一人是排班制工作，就會有一人上班、一人休假的狀況，但看到這張紙，讓人夫也哭笑不得。一名男網友說老婆假日要上班，提前給他一張「作息時間表」，從早上8點就要起床，一路得忙到晚上9點半，詳細記下帶小孩的流程表，讓他忍不住直呼「大家怎麼看……」

「老婆假日上班，我的作息時間表。大家怎麼看……」，人夫日前在臉書《爆怨公社》貼出照片，只見人妻給了他一張6月14日（周日）的「run-down（流程表）」，身為「幕後工作人員」的人夫得忙碌一整天，為的就是主角「弟弟」，也就是兒子大人。

請繼續往下閱讀...

▲▼ 。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲老婆已經幫忙安排好14號的作息表。（圖／翻攝自爆怨公社）

看看作息表，男網友從早上8點就要起床泡奶粉，之後還要陪看電視、玩玩具，中午要煮兒子的午餐或請阿嬤支援，下午得哄小孩午睡、給點心、看電視，晚上也是要煮晚餐，接著幫孩子洗澡，最後忙到晚上9點半哄兒子睡覺後，一天才算結束。

照片貼出後，其他網友紛紛笑噴，「很好了，沒有洗衣整理家裡洗碗洗奶瓶之類～比起真正的媽媽算幸福」、「這很爽的班表」、「這樣只是客氣了，沒有其他家務」、「這個作息很簡單欸！沒有帶小孩散步、去公園、唸故事書、畫圖」、「你老婆上班時間好長」、「Sop很可以欸」、「睡、吃、看電視！收工！老婆對你很好欸！」

不少人夫則是直呼，有「阿嬤支援」真的太讓人羨慕了，「跟我的假日日常差不多，不過你還有阿嬤支援算不錯了」、「只有一個太簡單了！還有阿嬤支援」、「光阿嬤支援就贏了。」貼文也釣出要上班的老婆本人，笑說「各位爸比媽咪辛苦了，養育孩兒不易，在此讓大家博君一笑。」

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