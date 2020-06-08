輔導新住民生活適應、融入台灣民俗　台語班水里、集集陸續開班

▲南投縣府照顧新住民，開設生活適應輔導班等課程。（圖／南投縣叔府提供）

記者張弘昌／南投報導

南投縣新住民生活適應輔導，台語班在水里鄉三村集會所開課，上到8月9日。集集班自11日至8月1日在集集鎮集集民眾服務站辦理；2個班級辦理期程1到2個月不等，歡迎對於台語歌謠等相關課程，有興趣的新住民來報名上課。

縣府民政處指出，台語班課程有家庭聯誼活動、台語說唱藝術及傳統歌謠、台語拼音法，歌曲教唱聲調與變調、風俗習慣與飲食文化、人身安全、家暴防治及交通安全、愛滋病防治、癌症及權益宣導。

也結合新住民來台生活需求，規劃居留與定居（歸化與設籍）法規明、舒壓精油唇膏乳液教學，咖啡調製、農產醃製品教學、蝶谷巴特、社會福利、就業安全、性平課程，及地方民俗風情參訪等課程，內容相當豐富與多彩多姿，對新住民適應台灣在地文化有很大的助益。

水里班開課始業式，邀請草屯療養院新陳代謝科楊晉州醫師，講授心健康心幸福，愛滋病、癌症及權益宣導教學，期望讓新住民及學員們，對於自身健康能更注重保健。運用實用又受惠的相關課程，幫助新來的新住民姊妹們，儘快適應台灣的生活。

民政處表示，縣對於輔導照顧新住民業務一向不遺餘力，縣長對於新住民業務也相當的重視，特成立戶籍及新住民科，藉由業務窗口來協助更多新住民快速適應在台灣的生活，並透過課程內容來瞭解新住民母國文化和本地文化之差異，縣府更希望規畫多元的生活適應輔導班課程，讓新住民更能融入台灣在地生活，促進家庭、親職關係更加幸福美滿。

・一滴4效：極淡斑、超透亮、好保濕、更Q彈

【更多新聞】

雙龍七彩吊橋開放「準備好了」！ 遊客可從地利、潭南村兩頭交通進入

南投烤豬職人術科考+雙龍七彩吊橋開幕 遊客按「讚」可免費品嘗

竹山鎮活化社區發展 自訂「5母雞」帶「8小雞」傳承計畫