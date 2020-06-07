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新住民團體包粽比賽　致贈弱勢愛心粽2400多顆　

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▲台灣新住民人權展望協會，下午至台南市南區鯤鯓龍山寺至贈愛心粽給當地鯤鯓地區弱勢家庭、獨居老人與鴻佳啟能庇護中心、龍崗國小弱勢家庭學童。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台灣新住民人權展望協會，下午至台南市南區鯤鯓龍山寺至贈愛心粽給當地鯤鯓地區弱勢家庭、獨居老人與鴻佳啟能庇護中心、龍崗國小弱勢家庭學童。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導　

以越南在台配偶所組成的社團法人台灣新住民人權展望協會，7日下午至台南市南區鯤鯓龍山寺至贈愛心粽給當地鯤鯓地區弱勢家庭、獨居老人與鴻佳啟能庇護中心、龍崗國小弱勢家庭學童，捐贈1400顆捐致。

為讓越南姐妹回娘家的感覺，由協會全國理事長張晉祥、全國執行長黎氏王燕與阮氏雪愛（阿香）3人共同發起包愛心粽比賽活動，於6日上午在柳營區「碧興宮」辦理包愛心粽，共包4000顆多顆，除2000顆於6日送給參與民眾外，另備2000多顆於7日上午贈給碧興宮當弱勢家庭1000顆，下午至南區龍山寺致贈1400顆。

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▲台灣新住民人權展望協會，下午至台南市南區鯤鯓龍山寺至贈愛心粽給當地鯤鯓地區弱勢家庭、獨居老人與鴻佳啟能庇護中心、龍崗國小弱勢家庭學童。（圖／記者林悅翻攝，下同）

7日下午至龍山寺捐贈，協會出動20多位越南姐妹著越南傳統服飾參與捐贈活動，由龍山寺主委吳志祥、南區區長蔡秀琴、鯤鯓里里長陳江山、龍崗國小校長方振明、鴻佳啟能庇護中心社工督導嚴淑菁代表接受，另外市議員呂維胤、新榮高中校長方振明也到現場關心並感謝這些異國朋友的愛心。

▲台灣新住民人權展望協會，下午至台南市南區鯤鯓龍山寺至贈愛心粽給當地鯤鯓地區弱勢家庭、獨居老人與鴻佳啟能庇護中心、龍崗國小弱勢家庭學童。（圖／記者林悅翻攝，下同）

龍山寺主委吳志祥表示，越南也與台灣一樣有過端午節這個民俗節日，同樣也是包粽子過節，對於她們在懷鄉之情也能出錢出力付出做愛心，相當感謝。南區區長蔡秀琴、鯤鯓里里長陳江山、龍崗國小校長方振明等人也感謝這些越南朋友的愛心付出。1400顆愛心粽，分別捐贈給鴻佳啟能庇護中心500顆，其餘交給鯤鯓里里長陳江山、龍崗國小校長方振明統籌致贈。

▲台灣新住民人權展望協會，下午至台南市南區鯤鯓龍山寺至贈愛心粽給當地鯤鯓地區弱勢家庭、獨居老人與鴻佳啟能庇護中心、龍崗國小弱勢家庭學童。（圖／記者林悅翻攝，下同）

協會執行長黎氏王燕表示，這些愛心粽大都是越南姐妹親自包的，讓這些姐妹走出自信，展現「美麗、大方、熱心」，具體有效的提昇台灣新住民的尊嚴，減少日常生活的差異性，多一份包容，讓世界看見台灣，也讓新住民感受到台灣就是我們的家。

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