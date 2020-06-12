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克服語言障礙　新住民二代林欽輝靠優異數理…考上4所國立大學

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▲移民署高雄市第一服務站主任徐志權到林欽家中及學校，關懷了解他成功上進的過程 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲移民署高雄市第一服務站人員林欽家中關懷了解他成功上進的過程 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／高雄報導

新住民二代前鎮高中學生林欽輝，出身清寒，父親與來自大陸的母親都是身心障礙人士且健康不佳，如此遭遇，卻從未擊倒他們一家人。他在學校師長及社會關懷與支持下，成功克服自身言語表達障礙，並憑藉者優異的數理能力，今年一舉考上清華、中山、中正及中興等四所國立大學，欽輝努力突破逆境的精神，也讓他獲得2020年總統教育獎的肯定。

▲移民署高雄市第一服務站主任徐志權到林欽家中及學校，關懷了解他成功上進的過程 。（圖／記者陳崑福翻攝）

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▲▼徐志權（左）到前鎮高中了解林欽輝學習過程。

▲移民署高雄市第一服務站主任徐志權到林欽家中及學校，關懷了解他成功上進的過程 。（圖／記者陳崑福翻攝）

移民署南區事務大隊高雄市第一服務站主任徐志權特地前往他的學校及家中關懷嘉勉，並提供移民署新住民及其子女培力獎助學金計畫等多項資訊，期望能幫助欽輝順利完成大學學業，讓大家能看到新住民二代優異的表現。

導師方婉茜表示，欽輝是一位善良又熱心的孩子，常透過圖解與書寫來幫同學解題並配合班級活動，工作認真，同時謙和有禮，也懂得感恩，相信未來也能憑藉專業對社會作出貢獻。

鄭媽媽說，欽輝從小即不善言語表達，社交及溝通能力較差，成長過程常受到異樣眼光，但她多次以「疾風知勁草」的道理來激勵欽輝，要他做個善良的人。非常感謝方婉茜、葉嘉忻二位老師，在他求學歷程中細心陪伴，讓他在人際互動上不斷進步，並發掘他的數理潛能，最終才能讓欽輝以特殊選才方式考上清華等4所國立大學，所以總統教育獎的獲獎榮耀實屬於前鎮高中的老師們。

服務站主任徐志權表示，移民署有許多新住民及其子女照顧輔導措施，在各縣市服務站也都設有移民輔導業務窗口，以協助新住民家庭解決在臺生活適應問題。另移民署也規劃多項新住民及其子女的培力計畫，如獎助學金計畫、築夢計畫、海外培力計畫及免費借用平板電腦等各項服務，歡迎新住民朋友們多加利用，洽詢電話：07-7151660。

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