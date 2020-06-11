南投縣府關心偏鄉弱勢學童　發慰助金助6學童「安心就學」

▲南投縣府教育局代表縣長林明溱，到信義鄉偏遠山區發放安心就學慰助金。（圖／南投縣政府提供）

記者張弘昌／南投報導

人間處處有溫情，為了幫助清寒家庭學生專心就學，縣府教育處長陸正威11日代表縣長林明溱到至信義國中發放慰助金，每戶清寒家庭各核發3萬元慰助金，讓這些有迫切需要的家庭都能得到立即性的幫助，共有6名清寒學童及其家庭受惠，縣長特助林儒彬亦前往關心。



為了讓清寒家庭學生能安心、無慮的在學校學習，林縣長對弱勢學子的關懷始終不曾中斷，日前國姓鄉北山國中徐同學因分擔家務而遭逢意外，林縣長受其感動，特別指示教育處設立經常性救助方案，針對偏遠地區弱勢學童個案進行關懷，主動提供即時性的幫助，希望南投的孩子不會因家庭因素影響學習，此次發放慰助金計有信義鄉信義國中、人和國小、愛國國小、水里鄉水里國中、郡坑國小等5校6名清寒學童家庭。

接受慰助金的林同學，父親因病早逝，從小跟越南籍的母親相依為命，只能寄居在大伯家，而且奶奶的身體也不好，醫療費用負擔大，家中經濟捉襟見肘，林同學說，很感謝縣長的獎助學金，他會跟媽媽妥善利用，讓學習更順利，媽媽也希望孩子努力讀書，回應縣長與社會

的關心。

陸處長表示，縣府調查清寒學生家庭時發現，有的家庭因為肺炎疫情或農作收成不佳影響，生活更為困苦，希望透過慰助金的發放，讓這些孩子懂得感恩惜福，在珍惜的同時明白取之於社會、用之於社會的道理，安心向學，父母也不用擔心未來發展，此次也有許多企業主表達捐款意願，感謝社會各界一同響應，未來希望媒合更多善心企業，給南投縣的孩子更優質的求學環境。

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