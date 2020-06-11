南投「雙十吊橋」橋墩掏空年久失修　蔡培慧：要趕快搶救！

▲▼行政院中辦執行長蔡培慧到南投草屯雙十吊橋，勘查整修工程。（圖／蔡培慧提供，下同）



記者張弘昌／南投報導

南投是山林美景的觀光勝地，由「台灣吊橋大王」林枝木率領興建的雙十吊橋，曾是南投的指標景觀，然而長年失修，有橋墩掏空、橋塔斑駁及橋索老舊，昔日勝景乏人問津很可惜。行政院中辦執行長蔡培慧會勘後表示，第一階段的安全修復工程，再接續恢復原貌，帶動地方觀光發展。

行政院中辦執行長蔡培慧由水利署中水局、草屯鎮長簡景賢陪同下，前往雙十吊橋會勘，南投縣烏溪上方，有一座吊橋長達360米、寬1.8米，是以傳統吊橋的「鐵線工法」建造而成，兼具地方特色景觀、文化資產保存與工藝教育意義的橋樑。

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鎮長簡景賢表示，目前亟需修建的是會危及吊橋安全的橋墩掏空、4座橋塔和支持橋樑鋼索，經蔡培慧執行長協調後，修復工程的部分先由水利署中水局負責經費。

蔡培慧表示，雙十吊橋鐵線工法彰顯了台灣傳統造橋工藝技術與美學，站在橋上覽望遠方的九九峰，不久的將來，鳥嘴潭人工湖興建完成後，有山、有水還有附近的生態景觀與休閒農場，夜間還有燈光美化的設計，將形成富有文化資產景觀、地方特色、生態旅遊及工藝美學教育的觀光旅遊廊帶。

蔡培慧進一步表示，建議草屯鎮公所及地方組織儘快提出地方創生計畫，她也會盡力促成國發會、文化部、農委會、客委會共同來促成雙十吊橋周邊旅遊環境的復甦。

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