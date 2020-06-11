南投茶業博覽會+咖啡兩字　縣長：建立的「金字招牌」不要亂改

▲南投縣議員建議南投茶業博覽會加「咖啡」兩個字，縣長林明溱認10年來的金字招牌，加字要從長計議。（圖／南投縣政府提供）

記者張弘昌／南投報導

南投縣議會11日召開縣政總質詢，議員關心縣內咖啡業者生計，希望縣府將茶業博覽會更名為鄉「茶葉咖啡」博覽會協助行銷；對此縣長林明溱表示，茶博會可新增專設一個咖啡展售專區，邀集縣內咖啡業者進駐參展銷售，相信會是更好的方式。

縣議員陳宜君表示，咖啡已是新興熱門產業，且縣內8個鄉鎮都有在 種植咖啡，咖啡業者也希望透過公部門的力量協助銷售，紛紛建議縣府將南投世界茶業博覽會更名為茶業咖啡博覽會，讓更多人認識南投咖啡。

縣長林明溱表示，南投世界茶業博覽會已舉辦10年，知名度已經打開，為了一個產業來更名並不妥當，其實在茶博會中每年都會設置攤位作為全縣各類農特產品展售，水果、蔬菜、咖啡其實都有展售攤位，若是針對咖啡產業，可以增設一個咖啡展售專區，專門介紹縣內咖啡產業，也讓縣內咖啡業者進駐展售，會責由農業處研議辦理。

此外，縣議員陳昭煜、葉仁創、陳宜君、賴燕雪等，都相當關心南投縣推動長期照顧業務的成效，長照相關業務及個案量都是與日俱增，目前已有14個縣市有成立專責單位，希望縣府也要能未雨綢繆，早日做因應，包括溫馨巴士的接送服務能量不足、居服員與社工人員的薪資保障、社政與醫政業務的溝通與整併及社會安全網的強化等問題，建請縣府要盡快整合長照資源，成立專責單位來因應。

林縣長表示，縣府曾於107年規畫籌設成立長照服務管理所，但因部分職缺問題而延宕，有鑑於長照業務的日益繁重，會再責由社會及勞動處、衛生局等相關單位研議，盡快成立長照專責單位，以符合長照的業務需求。

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