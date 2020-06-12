印尼看護才剛繳清仲介費卻罹罕病！台人暖募40萬...助母妹來台捐骨髓救命

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一名來自印尼爪哇的移工Nina為再生不良性貧血患者，原本可能會被仲介遣返回去，不過透過台灣國際勞工協會的幫忙，4天內就募得愛心捐款40萬元，得以讓她的妹妹、媽媽一同來台捐骨髓給她，對此，讓她激動落淚表示，非常謝謝台灣人。

▲印尼移工Nina罹患再生不良貧血，透過台灣人募資得以治療。（圖／東森新聞，下同）



根據《東森新聞》報導，Nina來台擔任看護一年多，扣除國外仲介費用，其實一個月僅能夠存8000元至10000元不等的薪水，自留2000元後，其餘全數寄回家鄉，然而去年10月時，她才剛繳清國外仲介費，卻意外發現自己罹患再生不良性貧血症，而這個病症是因為骨髓沒辦法製造紅血球、白血球、血小板，Nina必須進行骨髓移植。

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▲Nina罹患再生不良性貧血症。

▲因為疫情，目前Nina媽媽、妹妹正在隔離中，隔離期滿就能動手術！

目前透過台灣國際勞工協會募款，從500元、1000元不等的金額累積至40萬元，讓Nina的媽媽、妹妹能夠順利來台，接下來等待居家檢疫、自主健康管理結束後，將由Nina最小的親妹妹捐骨髓給她，而Nina也十分心疼妹妹為她挨刀，激動的情緒讓淚水奪眶而出，不過因為此次受惠募款才得以救命，Nina除了充分感謝台灣人，也感受到濃厚的台灣人情味。



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