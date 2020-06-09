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已婚公務員深夜「車內半裸談公事」　口吐白沫昏倒...下場超悲劇

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（圖／pixabay）

▲印尼公務員在車上偷情，結果口吐白沫昏倒送醫。（圖／pixabay）

圖文／CTWANT

印尼蘇門答臘基薩蘭（Kisaran）有2人已婚公務員4日深夜疑似在車內偷情，沒想到後來卻昏倒在車內，民眾發現後趕緊報警並將他們送醫，經醫師診斷，推測是因車內空間密閉，空氣不流通，導致2人因一氧化碳中毒而暈倒。

綜合外媒報導，這2人分別為37歲的男性（Zul）與39歲的女性（HA），皆在亞沙漢縣（Asahan）教育局擔任公職，且都已婚，據悉，路過民眾是在一處偏僻工廠旁的道路旁發現2人，他們疑似是在車內「談公事」，被發現時還是「半裸」狀態，衣衫不整，且2人都口吐白沫。2人被送醫後，醫生認為是因車上空間密閉，懷疑他們是因一氧化碳中毒暈倒。

亞沙漢縣教育局主管索非亞（Sofyan）針對此事表示很尷尬，且對於2人行為相當失望，這不該是作為教務工作的公務員該有的行為，目前2人也已遭到解職，「雖然事情下班時間發生的，但公務員有公務員的規範。」

目前警方已將事發汽車扣留，正在釐清全案細節，而2人仍在醫院治療當中。

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