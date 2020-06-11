　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

寶雅、康是美口罩再開賣，限購數量縮水！每人一盒、單片近6元

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

▲▼寶雅、康是美第二波醫療口罩開賣 。（圖／品牌提供）

▲康是美、寶雅第二批口罩補貨到，一人只能買一盒。（圖／公關提供）

記者曾怡嘉 / 台北報導

自開放口罩自由買賣後，各大藥妝店開賣即秒殺，消費者為了補足存貨，口罩依舊熱度不減。寶雅、康是美今（11日）相繼宣布，第二波盒裝口罩於今明兩天開賣，每人限購一盒，售價皆訂為299元，單片近6元。相較於首波開賣時，康是美每人可購買兩盒、寶雅沒有限額，這次每人能買的量都縮水，但也表示能讓更多人買到口罩。

▲▼寶雅、康是美第二波醫療口罩開賣 。（圖／品牌提供）

▲康是美首度開賣恆大醫用口罩。

繼開賣中衛盒裝口口罩之後，康是美今（11日）下午宣布，除持續配合政府口罩實名制預購服務，為提供消費者便利多元的口罩購買選擇，明日（6/12）開賣台灣製造的「恒大醫用口罩」，單盒50片裝，售價299元，共100萬片（2萬盒），每人限購一盒，接下來連續三周，每周五（6/19）、（6/26）、（7/3）各有200萬片陸續到貨，想買可以碰碰運氣。

▲▼寶雅、康是美第二波醫療口罩開賣 。（圖／品牌提供）

▲寶雅口罩。（圖／記者曾怡嘉攝）

▲寶雅盒裝、袋裝口罩選擇豐富。

寶雅第一批100萬片口罩，創下30分鐘售罄紀錄，寶雅公關表示，第二批口罩預定今（11日）、明兩日陸續到貨，每家的到貨時間皆不同。首波開賣時因為不限每人購買數量，引發出抱怨的聲音，這次為了盡可能滿足大眾需求，改為每人限購一盒口罩，袋裝則是一人限購三袋。

 ▲▼寶雅、康是美第二波醫療口罩開賣 。（圖／品牌提供）

▲寶雅推出滿額購中衛醫療口罩活動。

為了慶祝POYA寶雅忠孝復興店新開幕，開幕首兩日（6/13-6/14），凡憑當日消費99元以上發票，就有資格排隊領號碼牌，購買中衛口罩（黑色、天空藍）一盒，中衛口罩向來是夯貨，成了另一種宣傳行銷方式。

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App

ET快訊
分手李千那...Echo發聲了！鬆口曝情逝原因
韓國瑜告別音樂會竟出現這幕！黃捷氣炸：活動是在連署罷免我？
快訊／韓國瑜「不接受任何職務」：念天地之悠悠獨愴然而涕下
點這裡，留個言吧! FB Weibo
免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

【廣編】鍋控注意！雞湯大叔進軍信義區　精華湯頭一口入魂

牛肉變黑能吃嗎、鮮乳可以放70天？好市多「7大月經文」幫解惑

盧秀燕聯手王令麟作伙拚振興　台中農產大禮包東森價千元有找

寶雅、康是美口罩再開賣，限購數量縮水！每人一盒、單片近6元

6/18再搶一波！Apple Watch S4快閃半價　Switch激省5000元

終於等到了！奶茶控一喝秒愛上的超浮誇茶韻　就在便利商店

阿拉比卡G1精品級咖啡豆　東森購物限時開賣獨家下殺1折

大學生購車首選！SYM「輕鬆上學專案」　第一年免費騎回家

喝一口兩萬飛了！社畜演員遭惡整　隱藏鏡頭捕捉挑戰失敗真實反應！

【廣編】90天天然發酵成就30年經典好醬　每一口都是正港ㄟ台灣味

孫燕姿「20週年突驚喜直播」　飆唱《逆光》《天黑黑》回憶殺

宥勝老婆騎沙灘車「衝進草叢.脫隊」淚崩　喊「討厭失控的感覺」：覺得會害到小孩！

情侶吵架後大火！男友遭燒死　長髮妹崩潰...鄰：聽到嘶吼聲

段奥娟「爺爺面前跳《創造101》主題曲」　感性唱《陪我長大》抱一起哭翻

老婆不在！大安鷹「不會餵孩」 下秒母鷹霸氣回巢：我來啦～

恭喜40歲明道當爸！　甜娶前女團成員「兒子2個月大」

開箱PS4悠遊卡「感應還會發光」　3C達人敲碗：怎不出迷你搖桿？

患新冠肺炎喪失味覺手臂滿是針孔 她大方分享治療過程...網：很勇敢！

拉布拉多化身最暖鬧鐘叫爸起床　37KG炸床重壓媽嚇呆：要謀殺嗎？

王嘉爾「遭白敬亭襲胸」秒害羞：別這樣　健身成果超狂「58.2公斤＋腰圍63cm」！

【廣編】鍋控注意！雞湯大叔進軍信義區　精華湯頭一口入魂

牛肉變黑能吃嗎、鮮乳可以放70天？好市多「7大月經文」幫解惑

盧秀燕聯手王令麟作伙拚振興　台中農產大禮包東森價千元有找

寶雅、康是美口罩再開賣，限購數量縮水！每人一盒、單片近6元

6/18再搶一波！Apple Watch S4快閃半價　Switch激省5000元

終於等到了！奶茶控一喝秒愛上的超浮誇茶韻　就在便利商店

阿拉比卡G1精品級咖啡豆　東森購物限時開賣獨家下殺1折

大學生購車首選！SYM「輕鬆上學專案」　第一年免費騎回家

喝一口兩萬飛了！社畜演員遭惡整　隱藏鏡頭捕捉挑戰失敗真實反應！

【廣編】90天天然發酵成就30年經典好醬　每一口都是正港ㄟ台灣味

想買「1000萬房」問貸款月薪如何分配？　網友聽到薪水全罵爆！

保險業勞資爭議正面對決！拯救業務員勞動權益　總工會：應盡速修《保險法》177條

理財周刊／避險資產看空　科技股報復性反彈

鄭凱云不捨揮別15年主播工作　轉戰跑道挑戰全方位主持

【廣編】鍋控注意！雞湯大叔進軍信義區　精華湯頭一口入魂

分手李千那Echo發聲！鬆口情逝原因「3個月前當回好朋友」：不要怪她

恐洩露太多國家機密　白宮力阻前國安顧問波頓新書出版

共軍多架蘇愷30戰機才剛進入　台灣F-16V今升空進入西南海域

韓國瑜告別音樂會竟出現這幕！黃捷超生氣：現場活動是在連署罷免我？

楊雅筑《女力》月事沒來疑有孕　梁瀚名無懼「先有後婚」

廟會拍辣腿妹被「媚眼狠瞪」　他瞬間腳軟…網爆：這團都很優

消費熱門新聞

洪百榕快狠準一瓶搞定白髮染洗護

本週五美式賣場尿布特價預備～買

家樂福發放振興購物金！正職、兼職都可領

4步驟教你端出健康地中海飲食

新光三越電商推消費5千現抵200元

奶茶控一喝秒愛上的超浮誇茶韻

PS4悠遊1年後取貨！4大超商回應

12大電商618優惠曝光　PK振興三倍券

11點手刀開搶DS4悠遊卡！全家10秒買到就當機

術前短期隱形牙套矯正讓植牙治療更順利

寶雅、康是美再賣口罩　每人限一盒

喝一口兩萬飛了！社畜演員遭惡整

只有運動行不通　營養師告訴你建構肌肉的秘訣！

小7預購DS4悠遊卡！她卡12分鐘下秒爽買9個：超爽

更多熱門

相關新聞

忘戴口罩！她奔全聯「買2入72元」卻糗了

忘戴口罩！她奔全聯「買2入72元」卻糗了

一名女網友昨日去醫院的路上，突然想起自己忘了戴口罩，由於懶得折返回家，所以便在附近全聯買來救急，怎料口罩大到「覆蓋住整張臉」，讓她哭笑不得，而網友們也紛紛笑虧，「有楊冪的感覺」、「防護比較全面」。

慰勞辛苦外送員　辣妹上裸開門收貨

慰勞辛苦外送員　辣妹上裸開門收貨

口罩戴不完！專家曝「最佳保存法」一招測試還有沒有防護力

口罩戴不完！專家曝「最佳保存法」一招測試還有沒有防護力

金管會鬆綁！進銀行「有條件」脫口罩

金管會鬆綁！進銀行「有條件」脫口罩

大學指考仍要戴口罩、家長不能陪考、開冷氣開窗

大學指考仍要戴口罩、家長不能陪考、開冷氣開窗

關鍵字：

寶雅康是美口罩中衛

讀者迴響

發燒話題

許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 羅志祥 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

淡水男高中生揮刀！國小女童遭砍濺血

追不到女神…男找6惡煞把她押上山「打斷牙＋性侵」

獨／高中生陳屍冷凍廠　校方詭下封口令

王少偉點頭認了「喜歡謝忻」！

快訊／砍傷國小女童！淡水男高中生移送

99輛5億超跑「轟炸」高雄　送行施爸爸

正妹護理師伸手「扯掉比基尼」！

淡水男高中生砍國小女童　校方回應了

李千那認了情斷Echo「感情昇華到家人」

男偶像「把妻打到流產」2年6次家暴！

好市多「超好吃美食」下架了！

璟宣離婚7年「首度公開前夫身分」

許崑源是狗熊　黃捷：僅韓國瑜說

全台唯一「千萬改裝」黑牛王送行　後照鏡綁了這個

「一起床先喝水」很傷胃！婦人喝錯致胃食道逆流

更多

最夯影音

更多
孫燕姿「20週年突驚喜直播」　飆唱《逆光》《天黑黑》回憶殺

孫燕姿「20週年突驚喜直播」　飆唱《逆光》《天黑黑》回憶殺
宥勝老婆騎沙灘車「衝進草叢.脫隊」淚崩　喊「討厭失控的感覺」：覺得會害到小孩！

宥勝老婆騎沙灘車「衝進草叢.脫隊」淚崩　喊「討厭失控的感覺」：覺得會害到小孩！

情侶吵架後大火！男友遭燒死　長髮妹崩潰...鄰：聽到嘶吼聲

情侶吵架後大火！男友遭燒死　長髮妹崩潰...鄰：聽到嘶吼聲

段奥娟「爺爺面前跳《創造101》主題曲」　感性唱《陪我長大》抱一起哭翻

段奥娟「爺爺面前跳《創造101》主題曲」　感性唱《陪我長大》抱一起哭翻

老婆不在！大安鷹「不會餵孩」 下秒母鷹霸氣回巢：我來啦～

老婆不在！大安鷹「不會餵孩」 下秒母鷹霸氣回巢：我來啦～

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面