寶雅、康是美口罩再開賣，限購數量縮水！每人一盒、單片近6元

▲康是美、寶雅第二批口罩補貨到，一人只能買一盒。（圖／公關提供）

記者曾怡嘉 / 台北報導

自開放口罩自由買賣後，各大藥妝店開賣即秒殺，消費者為了補足存貨，口罩依舊熱度不減。寶雅、康是美今（11日）相繼宣布，第二波盒裝口罩於今明兩天開賣，每人限購一盒，售價皆訂為299元，單片近6元。相較於首波開賣時，康是美每人可購買兩盒、寶雅沒有限額，這次每人能買的量都縮水，但也表示能讓更多人買到口罩。

▲康是美首度開賣恆大醫用口罩。

繼開賣中衛盒裝口口罩之後，康是美今（11日）下午宣布，除持續配合政府口罩實名制預購服務，為提供消費者便利多元的口罩購買選擇，明日（6/12）開賣台灣製造的「恒大醫用口罩」，單盒50片裝，售價299元，共100萬片（2萬盒），每人限購一盒，接下來連續三周，每周五（6/19）、（6/26）、（7/3）各有200萬片陸續到貨，想買可以碰碰運氣。

▲寶雅盒裝、袋裝口罩選擇豐富。

寶雅第一批100萬片口罩，創下30分鐘售罄紀錄，寶雅公關表示，第二批口罩預定今（11日）、明兩日陸續到貨，每家的到貨時間皆不同。首波開賣時因為不限每人購買數量，引發出抱怨的聲音，這次為了盡可能滿足大眾需求，改為每人限購一盒口罩，袋裝則是一人限購三袋。

▲寶雅推出滿額購中衛醫療口罩活動。

為了慶祝POYA寶雅忠孝復興店新開幕，開幕首兩日（6/13-6/14），凡憑當日消費99元以上發票，就有資格排隊領號碼牌，購買中衛口罩（黑色、天空藍）一盒，中衛口罩向來是夯貨，成了另一種宣傳行銷方式。

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