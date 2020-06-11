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大甲媽出巡「大甲乾麵」贈2萬包乾麵　顏寬恆試吃低頭猛嗑：是在地好味道

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記者白珈陽／台中報導

大甲鎮瀾宮展開為期9天8夜進香繞境，為祈求活動順利、風調雨順，在地製麵大廠匯豐禾興業「大甲乾麵」11日下午4時許，捐贈2萬包自製平安麵，由前立委顏寬恆代表鎮瀾宮領取。此外，月底前只要到店內打卡，同樣能免費獲得平安麵一包，每天也都有試吃活動。顏寬恆表示，感謝大甲乾麵贈送的乾麵，讓信徒、香客能隨時品嘗大甲最在地的好味道。

▲▼ 。（圖／記者白珈陽攝）

▲顏寬恆試吃乾麵。右起為大甲乾麵創始人施培仁、顏寬恆、大甲乾麵營運長、大甲門市執行長黃俊彥。（圖／記者白珈陽攝）

受到疫情影響，原訂於3月舉行的大甲鎮瀾宮繞境，日前宣布於11日晚間11時正式起駕。大甲乾麵創始人施培仁獲悉消息後，即通知鎮瀾宮，要捐贈價值2萬包平安麵（價值約60萬元）供信徒享用，並由顏寬恆擔任鎮瀾宮代表，於11日下午4時許出面受贈。

請繼續往下閱讀...

▲▼ 。（圖／記者白珈陽攝）

▲「大甲乾麵」捐贈2萬包平安麵，由前立委顏寬恆代表鎮瀾宮領取。

領取平安麵前，顏寬恆先進了店家親自品嘗，低頭吃得津津有味，他表示，這味道很令人懷念、是在地的味道，「就像是母親用心煮給小孩的味道」。

顏寬恆說，大甲媽祖因為疫情的關係，起駕的時間有所改變，於今日晚間11時起駕，為期9天8夜、全程約340公里。有跟過大甲媽遶境的信徒都知道，沿途經過的鄉鎮很多都會提供「手路菜」，相當熱情；這次在施培仁號召之下，大甲乾麵提供2萬包給信徒、香客，除能讓信徒能隨時享用，也能讓更多人知道大甲在地的好味道。

施培仁表示，在月底之前只要到大甲乾麵店內打卡，就能免費獲得平安麵一包，且每天都有現場煮麵、免費試吃，此外，繞境第二天行經北斗鎮時，也會舉行試吃活動，歡迎信徒到場享用。

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