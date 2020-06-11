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全台六都「誰最該被除名」？　網一致點名2處：交通規劃很差

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▲北門鹽田 。（圖／記者于佳云攝）

▲台南市北門區鹽田 。（圖／ETtoday資料照）

記者張嘉晏／綜合報導

台灣直轄市從原先的台北市、高雄市，近十年來擴編成「六都」，光是北部地區就有三個直轄市、中部一個、南部兩個。有網友就發問，倘若要把一個直轄市踢出六都名單，誰最應該被淘汰？對此網友們不約而同「點名兩處」，認為這兩地交通超不方便，沒有資格成為直轄市。

鄉民在PTT八卦版上發問，他表示，以現行行政區劃分，台灣有台北市、新北市、桃園市、台中市、台南市及高雄市六個直轄市，假設要將其中一個直轄市從六都中除名，哪個最應該被剔除？

請繼續往下閱讀...

貼文一出，不少人直接點名桃園市，「桃園啊，差距很明顯」、「桃園啊，還中壢市上位」、「北部已經兩個了，桃園真的不知道升直轄市幹嘛」、「桃園道路規劃比台南更爛，沒什麼地方可去」、「桃園台南兩個猜拳輸的踢」。

不過似乎有更多人指名台南市，認為台南不像現代化的城市，交通也不方便，「台南，六都唯一沒捷運沒ikea，唯一不到200萬人口」、「台南阿，大學在那四年，還以為我在鄉下，市中心超爛」、「台南啊，交通破成那樣叫六都」。

▲▼防疫,機場,口罩,出入境,交通,旅客,地勤,桃園機場,桃機,出國,流感,航空業,航班,邊境管制。（圖／記者李毓康攝）

▲桃園國際機場位於桃園市。（圖／記者李毓康攝）

雖然台南和桃園被踢出六都的呼聲高，但也有網友幫緩頰，表示桃園至少有國際機場，而台南有科學園區，不至於這麼糟糕。

根據《地方制度法》規定，「人口聚居達125萬人以上，且在政治、經濟、文化及都會區域發展上，有特殊需要之地區得設直轄市。」六都在行政上皆直轄於行政院，較其他縣市享有更多預算資源，其中桃園是最晚升格的直轄市。

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