「千年一遇圍棋女神」黑嘉嘉學歷曝光！網：打趴國立碩博士

在 Instagram 查看這則貼文 黑嘉嘉 Joanne Missingham（@jiajia94526）分享的貼文 於 PDT 2020 年 6月 月 4 日 下午 9:17 張貼

▲黑嘉嘉的棋藝和外型備受矚目。（圖／翻攝自instagram／@jiajia94526）

實習記者崔子柔／綜合報導

有著「台灣最美女棋士」、「千年一遇美女」之稱的黑嘉嘉，不只外型出眾、甜美，棋藝更是了得，曾在女子世界賽中拿到亞軍，是台灣段位最高的女棋士，擁有不少粉絲。不過黑嘉嘉在國中畢業後就停止升學，就有一名網友好奇詢問「她只有國中學歷，鄉民還是可以嗎？」貼文一出立即引發熱議，幾乎所有回應都認為棋藝已經嶄露她的才智，不需要學歷證明。

原PO10日在PTT八卦版發文表示，「黑嘉嘉有個不為人知的小秘密，就是她念到國中畢業就沒繼續升學，這年頭就連大部分越南新娘都不只國中畢業了，肥宅們還是可以嗎？」

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▲網友好奇大家對於黑嘉嘉只有國中學歷的看法。（圖／翻攝自PTT）

貼文一出隨即引起熱議，網友的回應幾乎一面倒，認為雖然學歷不高，但她的聰明才智與棋藝就比過很多國立碩博士了，「職業圍棋七段，腦袋屌打一堆台清交成政」、「都已經是職業棋士學歷根本沒差」、「嘉嘉的才智已經不需要學歷證明了」、「世界級的圍棋實力，要唸書也比很多人行吧」、「職業棋士一般沒時間讀到大學的，都是十幾歲就出頭了」。

據了解，24歲的黑嘉嘉是台澳混血兒，她從6歲就開始學棋，14歲成為職業棋士，目前已是台灣棋院段數最高、職業7段的棋士，也征戰過許多世界級的比賽，由於每個月都要出國比賽，考量到無法兼顧學業，和家人討論後決定不再升學。

▲黑嘉嘉除了擁有「被上帝親吻過的臉蛋」，氣質、聲音和儀態都無懈可擊。（圖／翻攝自黑嘉嘉IG）