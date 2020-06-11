「他」挺過的下場都超慘！律師林智群：根本是「國民黨死亡筆記本」

▲林智群指核能流言終結者創辦人「黃士修」是「國民黨死亡筆記本」。（圖／記者劉昌松翻攝）



實習記者賴韻如／綜合報導

高雄市長韓國瑜6日以超過93萬票遭到罷免，成了我國史上首位遭到罷免的直轄市長，12日將正式卸下職務。對此，律師林智群於今（11）日提出自己觀察，表示有一個人陸續相挺過前國民黨主席洪秀柱、前新北市長朱立倫，這次又挺韓國瑜，沒想到各個下場都相當淒慘，堪稱是「國民黨死亡筆記本」。

律師林智群在臉書上發文寫道，「土條2016年挺柱姊，柱姊被拔柱，2019年先挺朱立倫，朱立倫初選被幹掉，後來拋棄知識藍的尊嚴改挺韓總，韓總沒選上總統就算了，還被罷免⋯⋯嗯這根本是國民黨的死亡筆記本嘛！還好侯友宜反核不讓他蹭，不然下一個倒楣的就是他了⋯⋯」。

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律師林智群文提及的「士條」即為核能流言終結者創辦人「黃士修」，這篇貼文曝光後紛紛引起網友熱議，「繼馬英九死亡之握後，土條的必輸支持也不遑多讓」、「即使是反指標也是指標吧」、「他本人活的倒還挺滋潤的，應該是水蛭屬性的生物」、「這是鼓勵條哥別氣餒」、「被土條黏上的厄運」、「政治的神秘力量」、「KMT差不多了，接下來就變成國瑜黨了」。