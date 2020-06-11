韓國瑜最後野餐！鳳山草皮聚集「至少5000人」　韓粉無畏33°C驕陽帶動跳

記者洪靖宜、洪正達、黃子倩、莊智勝／高雄報導

高雄市長韓國瑜以93萬9090同意票確定遭罷免下台，11日是韓最後一天上班日，鳳山行政中心前草地也邀集市民朋友一起「最後的野餐」，舉辦「真愛高雄、珍重再見」道別活動，期許能以感謝代替仇恨，持續守望高雄；下午3時活動準時開始，現場音樂表演、團體互動陸續上台，底下市民無畏熱情的太陽，隨著音樂一起舞動身體，《ETtoday新聞雲》現場記者3時40分目測，台下人數至少已有5000人以上，但確切人數為何，仍待主辦單位公布。

▲韓國瑜道別音樂會，目測現場聚集至少5000人。（圖／記者洪正達攝）

「真愛高雄、珍重再見」守望高雄道別活動還未開始，11日一早就有韓粉到現場搶卡位，為的就是陪伴市長韓國瑜走過最後卸任的一刻。下午3時活動陸續開始，台上還有舞團帶動跳；今天高雄天氣晴朗，下午的鳳山氣溫介於33度至35度，太陽相當熱情，不少市民朋友撐起傘遮陽，對於跳舞興致缺缺，但仍有市民無畏陽光，隨著音樂盡情舞動身體，現場氣氛算是相當熱絡。

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▼現場民眾簽下「萬民傘」，送別市長韓國瑜。（圖／記者洪正達攝）

▼高雄市長韓國瑜遭罷免，今（11日）是最後一天上班日。（圖／記者張榮恩攝）