滅火器「搬回高雄」時間點曝！楊大正透露：將搬回故鄉鳥松

▲滅火器主唱楊大正透露搬回高雄的時間。（圖／記者湯興漢攝）

記者李宜秦／台北報導

高雄市長韓國瑜罷免案日前通過，滅火器樂團主唱楊大正先前曾表示，若通過將全員搬回高雄。他今日表示，搬家時間約會落在11到12月，預計搬到故鄉鳥松區附近。他透露，可能會將公司移回高雄，或是再開一間新公司，針對在地產業回饋所學。

滅火器主唱楊大正、吉他手宇辰、貝斯手皮皮都是高雄人，罷韓投票日當天全員都有回家投票，楊大正更是攜家帶眷返鄉；鼓手柯光雖然在高雄出生，但戶籍不在高雄，不過他在上周末也特地南下，到高雄一起看開票。

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楊大正在投票前曾表示，若罷免案通過，將全員搬回高雄。他今日出席文化部「挺藝文加碼振興三倍券記者會」時表示，大約11到12月會搬回高雄，目前住處、裝潢等事宜都在籌措中，預計搬回他的故鄉鳥松區附近。

楊大正表示，高雄市是他成長的城市，與他的感情很深，青春、成長的回憶都在高雄，因此更希望將自己的所學與專長，盡可能的深耕回饋給喜愛的故鄉，他透露，可能會將公司移去高雄，或是在高雄開一間新的公司，針對在地產業進行回饋。

▲文化部召開挺藝文加碼振興三倍券藝FUN券公佈記者會。（圖／記者湯興漢攝）

楊大正表示，罷免案通過當天他也兌現自己的「祭品文」，買單100杯啤酒請樂迷朋友們同樂，他表示，高雄的大家都蠻開心，也都對自己感到非常驕傲。

針對文化部發放的藝FUN券，楊大正表示，由於演唱會、唱片行、劇場、書店等商店都適用，相信對文化產業是一大活水，雖然有限量限額，但非常感謝政府美意。

楊大正強調，除了政策支持外，樂迷、喜愛文化產業的朋友與工作者也要打起精神，在後疫情時代燃起熱情，他強調「政策是錦上添花」，有了消費券後，也能進一步鼓勵民眾外出消費。

楊大正表示，現在全台大解禁，相信演唱會市場會慢慢活絡，期待下半年的成績，但防疫仍要持續，防疫不是衛福部的事情，每個人都應落實防疫新生活，否則努力抗疫那麼久的成果，終會付之一炬。

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