　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

潛台共諜70年前在馬場町被處決　後代齊聚紀念「盼祖國早日統一」

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼潛台共諜70年前在馬場町被處決　後代齊聚紀念「盼祖國早日統一」。（圖／翻攝《澎湃新聞》）

▲北京西山「無名英雄紀念廣場」上吳石、朱楓、陳寶倉，以及聶曦的雕像。（圖／翻攝《澎湃新聞》，下同。）

記者蔡紹堅／綜合報導

中共派赴台灣的地下黨員吳石、陳寶倉、朱楓、聶曦70年前在台北馬場町刑場被處決，他們的後代昨（10日）在北京市郊西山的「無名英雄紀念廣場」舉行了「隱蔽戰線英烈英勇就義70周年」祭奠活動，並期望「祖國早日統一」，完成逝去親人的遺願。

根據《澎湃新聞》報導，1949年前後，中共1500多名幹部祕密入台，為國家同一、人民解放執行任務，但被叛徒出賣，島內地下黨組織受到嚴重破壞，大批地下黨員被捕，1100多人被處決。

報導提到，吳石、陳寶倉、朱楓、聶曦就是其中犧牲最早、職位較高的四位，並一起在1950年的6月10日在台北的馬場町刑場（今馬場町公園）被處決，他們的雕像坐落於北京市郊的西山無名英雄紀念廣場上，被稱為「隱蔽戰線的無名英雄」。

▲▼潛台共諜70年前在馬場町被處決　後代齊聚紀念「盼祖國早日統一」。（圖／翻攝《澎湃新聞》）

吳石等四人的後代昨（10日）在無名英雄紀念廣場上為逝去的親人舉行祭奠活動。本次祭奠活動的倡議者劉玉平表示，他的父親劉光典也是當年跟著潛入台灣的「隱蔽戰線人員」之一，在1959年被國民黨當局殺害。

劉光典之子劉玉平提到，吳石四人是最早在台灣犧牲、特別重要的隱蔽戰線人員，本身都是高官，「他們本來有很好的生活，但是為了黨的事業，逆行台灣，他們的精神更值得我們現在去緬懷和學習。」

劉光典指出，當前圍繞著和「台獨」的鬥爭是非常激烈的，所以社會上對祖國統一的各種思潮、各種想法全都在發聲，「舉行此次祭奠活動也是為了展現在面對該問題時的正確導向，要按照中央的大政方針，不能喊一些過激的口號，也不應該有畏難情緒，做好本職工作，努力為黨、為國家作出貢獻。」

劉光典的父親已經去世60多年，劉玉平時刻記著，父親仍有一半骨灰還在台灣，2008年時，劉玉平和親屬一起從台灣取回了劉光典的一半骨灰，他表示，為什麼不把另一半骨灰拿回來，就是因為國家還沒統一，父親遺願還沒有實現，「期望祖國早日統一，父親的骨灰早日合在一起。」

▲▼潛台共諜70年前在馬場町被處決　後代齊聚紀念「盼祖國早日統一」。（圖／翻攝《澎湃新聞》）

ET快訊
LIVE／韓國瑜最後上班日　鳳山大草皮擠滿道別支持者
PS4手把悠遊卡「交貨日期」提前了！　3天狂賣48萬張
玩手遊輸了脫衣！高中女與2男大搞3P　他想再一次下場慘了
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

潛台共諜70年前在馬場町被處決　後代齊聚紀念「盼祖國早日統一」

「他們說要抓我家人」少婦被指毒殺鄰居！含淚坐冤獄8年...刑訊逼供內幕曝

白人男街頭挑釁輸慘！遭亞裔「一拳KO昏迷」…54秒對決片曝光網嗨翻

香港教育局長：《願榮光歸香港》是政治宣傳歌曲「不能在校園唱」

香港民眾奔東龍島露營　港媒直擊...五一小長假後滿地垃圾

反修例變暴力衝突　港媒：政府與示威者「雙標」

劉結一：制止民進黨把兩岸推向危險邊緣

14歲天使慰勞勇武派？8.31打死人？　港媒點名「反修例」四大謎團

陸5月快遞量同比增4成　疫情趨緩「報復性消費」往線上釋放

5個月寶寶半夜驚醒10多次！　醫一查「中毒了」：毒素已滲入骨髓

孫燕姿「20週年突驚喜直播」　飆唱《逆光》《天黑黑》回憶殺

情侶吵架後大火！男友遭燒死　長髮妹崩潰...鄰：聽到嘶吼聲

宥勝老婆騎沙灘車「衝進草叢.脫隊」淚崩　喊「討厭失控的感覺」：覺得會害到小孩！

段奥娟「爺爺面前跳《創造101》主題曲」　感性唱《陪我長大》抱一起哭翻

老婆不在！大安鷹「不會餵孩」 下秒母鷹霸氣回巢：我來啦～

開箱PS4悠遊卡「感應還會發光」　3C達人敲碗：怎不出迷你搖桿？

患新冠肺炎喪失味覺手臂滿是針孔 她大方分享治療過程...網：很勇敢！

亂開遠光燈、改排氣管狂催油門　他分析機車族5大困擾...網：中肯

王嘉爾「遭白敬亭襲胸」秒害羞：別這樣　健身成果超狂「58.2公斤＋腰圍63cm」！

恭喜40歲明道當爸！　甜娶前女團成員「兒子2個月大」

潛台共諜70年前在馬場町被處決　後代齊聚紀念「盼祖國早日統一」

「他們說要抓我家人」少婦被指毒殺鄰居！含淚坐冤獄8年...刑訊逼供內幕曝

白人男街頭挑釁輸慘！遭亞裔「一拳KO昏迷」…54秒對決片曝光網嗨翻

香港教育局長：《願榮光歸香港》是政治宣傳歌曲「不能在校園唱」

香港民眾奔東龍島露營　港媒直擊...五一小長假後滿地垃圾

反修例變暴力衝突　港媒：政府與示威者「雙標」

劉結一：制止民進黨把兩岸推向危險邊緣

14歲天使慰勞勇武派？8.31打死人？　港媒點名「反修例」四大謎團

陸5月快遞量同比增4成　疫情趨緩「報復性消費」往線上釋放

5個月寶寶半夜驚醒10多次！　醫一查「中毒了」：毒素已滲入骨髓

澳洲總理強勢抗中　霸氣喊：不因「脅迫」出賣國家價值觀！

聽見女娃哭了！柴犬哥哥衝在主人前　網泛淚：可以依靠

新北勞大20週年回顧熱烈開展　首屆結業生齊聚回娘家

王志鵬／對釣魚台應強硬　台灣勿軟弱無力

韓國瑜最終上班日！　鄉民憶去年情景...預測下一步：很難不選

生命誕生前爸爸被打、阿公被抓！《當愛再來的時候》給大人的提醒

華豐橡膠違反重大訊息規定　遭證交所處3萬元違約金

母豹「護小豹」大戰巨蟒！拖岀樹叢狂歐...下秒共享戰利品

佳聯元朗棄戰港超聯　王睿成自由球員返台訓練

隱身南投山上！被花卉包圍的唯美農場　限定「桃花廊道」超浪漫

浪浪滿身傷「每天爬20樓討飯」　她餵半年收編...近況美哭萬人

大陸熱門新聞

搭飛機5年「延誤900次」！大媽爽賺千萬GG了

港大：湖北220萬人曾染新冠病毒

男肚痛照X光「一條完整吳郭魚」　取出腐爛發臭護士狂吐

高中女兒早戀被糟蹋！　爸爸綁走20歲窮男友「2天後剩焦屍」

向爸媽要錢被拒　男斧頭砍死他們

大陸東北爆蝗災！席捲13公頃農地

14歲少女玩手遊被發現跳樓自殺！

3歲男童慘被玻璃門砸中！口鼻滲血身亡

1歲弟手燙爛！奶奶塗醬油「變醃肉了」

孕婦大出血！救護車被故意擋路

5個月寶寶鉛中毒！竟是偏方惹禍

5歲男童白天遭爆頭亡！兇手才6歲

載孕妻車禍1屍2命！狠夫設下連環殺妻局

港府：過去一年花6,625萬維修被破壞公物

更多熱門

相關新聞

轉貼新聞指陸資進媒體　陳柏惟加重誹謗不起訴

轉貼新聞指陸資進媒體　陳柏惟加重誹謗不起訴

立法委員陳柏惟在去年轉貼自稱中國間諜王立強的新聞，「為改變台灣人的民意走向，對台灣各媒體投下重金」，遭點名的中視與中天電視認為名譽受損，控告陳和政治評論員溫朗東、陳姓網媒記者涉嫌加重誹謗，士林地檢署調查認3人都是相信相關報導內容真實，犯罪嫌疑不足，處分不起訴。

台商刺探蔡英文國慶文告　判刑4月定讞

台商刺探蔡英文國慶文告　判刑4月定讞

王立強共諜案2嫌聲請解除限禁　法官駁回

王立強共諜案2嫌聲請解除限禁　法官駁回

林明正捲共諜案　批檢如《返校》！

林明正捲共諜案　批檢如《返校》！

王炳忠律師找不到短片　檢嗆「能力不足」

王炳忠律師找不到短片　檢嗆「能力不足」

關鍵字：

共諜地下黨員吳石潛伏戰線

讀者迴響

發燒話題

許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 羅志祥 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

淡水男高中生揮刀！國小女童遭砍濺血

獨／高中生陳屍冷凍廠　校方詭下封口令

正妹護理師伸手「扯掉比基尼」！

99輛5億超跑「轟炸」高雄　送行施爸爸

王少偉點頭認了「喜歡謝忻」！

追不到女神…男找6惡煞把她押上山「打斷牙＋性侵」

快訊／砍傷國小女童！淡水男高中生移送

淡水男高中生砍國小女童　校方回應了

李千那認了情斷Echo「感情昇華到家人」

男偶像「把妻打到流產」2年6次家暴！

好市多「超好吃美食」下架了！

璟宣離婚7年「首度公開前夫身分」

許崑源是狗熊　黃捷：僅韓國瑜說

沒有「一黨專政」？柯文哲回擊蔡英文

借電腦買口罩　竟發現老公D槽15G的邪惡祕密

更多

最夯影音

更多
孫燕姿「20週年突驚喜直播」　飆唱《逆光》《天黑黑》回憶殺

孫燕姿「20週年突驚喜直播」　飆唱《逆光》《天黑黑》回憶殺
情侶吵架後大火！男友遭燒死　長髮妹崩潰...鄰：聽到嘶吼聲

情侶吵架後大火！男友遭燒死　長髮妹崩潰...鄰：聽到嘶吼聲

宥勝老婆騎沙灘車「衝進草叢.脫隊」淚崩　喊「討厭失控的感覺」：覺得會害到小孩！

宥勝老婆騎沙灘車「衝進草叢.脫隊」淚崩　喊「討厭失控的感覺」：覺得會害到小孩！

段奥娟「爺爺面前跳《創造101》主題曲」　感性唱《陪我長大》抱一起哭翻

段奥娟「爺爺面前跳《創造101》主題曲」　感性唱《陪我長大》抱一起哭翻

老婆不在！大安鷹「不會餵孩」 下秒母鷹霸氣回巢：我來啦～

老婆不在！大安鷹「不會餵孩」 下秒母鷹霸氣回巢：我來啦～

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面