潛台共諜70年前在馬場町被處決　後代齊聚紀念「盼祖國早日統一」

▲北京西山「無名英雄紀念廣場」上吳石、朱楓、陳寶倉，以及聶曦的雕像。（圖／翻攝《澎湃新聞》，下同。）



記者蔡紹堅／綜合報導

中共派赴台灣的地下黨員吳石、陳寶倉、朱楓、聶曦70年前在台北馬場町刑場被處決，他們的後代昨（10日）在北京市郊西山的「無名英雄紀念廣場」舉行了「隱蔽戰線英烈英勇就義70周年」祭奠活動，並期望「祖國早日統一」，完成逝去親人的遺願。

根據《澎湃新聞》報導，1949年前後，中共1500多名幹部祕密入台，為國家同一、人民解放執行任務，但被叛徒出賣，島內地下黨組織受到嚴重破壞，大批地下黨員被捕，1100多人被處決。

報導提到，吳石、陳寶倉、朱楓、聶曦就是其中犧牲最早、職位較高的四位，並一起在1950年的6月10日在台北的馬場町刑場（今馬場町公園）被處決，他們的雕像坐落於北京市郊的西山無名英雄紀念廣場上，被稱為「隱蔽戰線的無名英雄」。

吳石等四人的後代昨（10日）在無名英雄紀念廣場上為逝去的親人舉行祭奠活動。本次祭奠活動的倡議者劉玉平表示，他的父親劉光典也是當年跟著潛入台灣的「隱蔽戰線人員」之一，在1959年被國民黨當局殺害。

劉光典之子劉玉平提到，吳石四人是最早在台灣犧牲、特別重要的隱蔽戰線人員，本身都是高官，「他們本來有很好的生活，但是為了黨的事業，逆行台灣，他們的精神更值得我們現在去緬懷和學習。」

劉光典指出，當前圍繞著和「台獨」的鬥爭是非常激烈的，所以社會上對祖國統一的各種思潮、各種想法全都在發聲，「舉行此次祭奠活動也是為了展現在面對該問題時的正確導向，要按照中央的大政方針，不能喊一些過激的口號，也不應該有畏難情緒，做好本職工作，努力為黨、為國家作出貢獻。」

劉光典的父親已經去世60多年，劉玉平時刻記著，父親仍有一半骨灰還在台灣，2008年時，劉玉平和親屬一起從台灣取回了劉光典的一半骨灰，他表示，為什麼不把另一半骨灰拿回來，就是因為國家還沒統一，父親遺願還沒有實現，「期望祖國早日統一，父親的骨灰早日合在一起。」