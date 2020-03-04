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「我們跟向心夫妻無關」王立強共諜案2嫌聲請解除限禁　法官駁回

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▲▼共諜案向心夫妻二度偵訊2小時。（圖／記者劉昌松攝）

▲向心夫妻捲入王立強共諜案，檢方後續還追查出2名嫌疑犯－－林旭、蘇劍鋒。（圖／資料照／記者劉昌松攝）

記者孫于珊／台北報導

自稱中國間諜的王立強指控中國創新投資公司執行董事向心、龔青夫婦，在台收購據點、組織網軍，企圖影響台灣選舉，向心夫婦因此被限制出境、出海。如今這起「共諜案」，又追查出新嫌犯──林旭、蘇劍鋒，2人也被限制出境，但林、蘇堅稱自己與共諜案無關，聲請解禁，但台北地院認為他們有涉犯罪嫌重大，有逃亡風險，因此裁定駁回。

林旭表示，他與向心夫妻僅是房客與房東關係，他單純只是承租人，且承租過程皆透過仲介處理，與向心夫妻無任何關聯，也無任何違反《國家安全法》的行為；林旭還說，他是香港公司的負責人及協會會長，若被限制出境，將致公司財產損失，恐遭罷免董事一職並負法律上責任。

蘇劍鋒也表示，他與向心夫婦沒有關係，也沒有違反《國安法》，由於被限制出境，造成他在中國境內的事業停擺多時，若持續被禁，公司將遭受巨大損失。

法官函詢檢察官意見，承辦檢察官回覆指出，林、蘇2人為國籍，並有多次入出境紀錄，極可能逃居海外防免偵、審，且共諜案還有眾多證據待清查，審酌林、蘇的犯行對國家的危害性，及國家刑罰權行使等公益考量，建議駁回2人聲請。

法官認為，現今電子通訊產品發達，林、蘇未被限制通訊、行動自由，可以影、音通訊或委由他人代理方式處理相關業務，此外，2人是涉犯有期徒刑7年以上重罪，嫌疑重大，審酌2人的經濟能力、生活經歷，顯有逃亡能力，因此衡酌比例原則後，裁定駁回，繼續限制出境、出海。

▼向心（中）夫妻被限制出境、出海，曾3度聲請解除，但都遭駁回。（圖／資料照／記者黃軍瑋攝）

▲▼ 向心 。（圖／記者黃軍瑋攝）

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