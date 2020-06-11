轉貼王立強新聞指陸資進媒體　陳柏惟、溫朗東被控加重誹謗不起訴

▲立委陳柏惟轉貼王立強新聞被媒體告加重誹謗。（圖為資料照／記者屠惠剛攝）

記者劉昌松／台北報導

立法委員陳柏惟在去年轉貼自稱中國間諜王立強的新聞，「為改變台灣人的民意走向，對台灣各媒體投下重金」，遭點名的中視與中天電視認為名譽受損，控告陳和政治評論員溫朗東、陳姓網媒記者涉嫌加重誹謗，士林地檢署調查認為，陳、溫各因相信外媒報導內容，加以轉貼、發表評論，記者只是複製引述溫的評論，認為3人罪嫌不足，處分不起訴。

陳柏惟被控在2019年11月22日，在臉書上轉貼「有史以來最詳盡的中共統戰手段，中國間諜投誠澳洲，揭干預台灣選舉、迫害香港民權人士內幕」的網路新聞，並發文「你說我抹紅？要不要把你紅色玻璃眼鏡紙先拿下來，拜託喇」。溫朗東則是在隔天撰寫評論，闡述3個他相信自稱中國間諜的王立強指控屬實的理由，之後由陳姓女記者引述成為網路媒體報導內容。

▲王立強向澳洲政府投誠並在受訪時說出對台港從事滲透、間諜活動內容。（圖為資料照／翻攝自The Age）

被這些新聞、轉載點名的中視、中天認為，這些都是未經查證的不實言論，影射中視、中天接受敵對勢力只是，有違反《國安法》等犯罪之虞，造成公司名譽受損，涉嫌公然誹謗罪。

檢察官調查，媒體資金來源對我國社會各層面影響舉足輕重，王立強確實曾在澳洲接受媒體採訪時，說過自己在台黨進行滲透、間諜活動的內容，陳柏惟相信新聞報導屬實而轉貼，沒說中視、中天有犯罪行為；而溫朗東自行評析王立強所言可信的3點理由，被陳姓女記者拿去撰寫報導，並註明是溫的意見，充其量只是複製發文，因此認為3人涉犯誹謗罪嫌不足。

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