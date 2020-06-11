　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

轉貼王立強新聞指陸資進媒體　陳柏惟、溫朗東被控加重誹謗不起訴

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼台灣基進立委陳柏惟 談罷免。（圖／記者屠惠剛攝）

▲立委陳柏惟轉貼王立強新聞被媒體告加重誹謗。（圖為資料照／記者屠惠剛攝）

記者劉昌松／台北報導

立法委員陳柏惟在去年轉貼自稱中國間諜王立強的新聞，「為改變台灣人的民意走向，對台灣各媒體投下重金」，遭點名的中視與中天電視認為名譽受損，控告陳和政治評論員溫朗東、陳姓網媒記者涉嫌加重誹謗，士林地檢署調查認為，陳、溫各因相信外媒報導內容，加以轉貼、發表評論，記者只是複製引述溫的評論，認為3人罪嫌不足，處分不起訴。

陳柏惟被控在2019年11月22日，在臉書上轉貼「有史以來最詳盡的中共統戰手段，中國間諜投誠澳洲，揭干預台灣選舉、迫害香港民權人士內幕」的網路新聞，並發文「你說我抹紅？要不要把你紅色玻璃眼鏡紙先拿下來，拜託喇」。溫朗東則是在隔天撰寫評論，闡述3個他相信自稱中國間諜的王立強指控屬實的理由，之後由陳姓女記者引述成為網路媒體報導內容。

▲▼中國間諜王立強（Wang William Liqiang，音譯）自爆干預台灣2020大選。（圖／翻攝自The Age）

▲王立強向澳洲政府投誠並在受訪時說出對台港從事滲透、間諜活動內容。（圖為資料照／翻攝自The Age）

被這些新聞、轉載點名的中視、中天認為，這些都是未經查證的不實言論，影射中視、中天接受敵對勢力只是，有違反《國安法》等犯罪之虞，造成公司名譽受損，涉嫌公然誹謗罪。

檢察官調查，媒體資金來源對我國社會各層面影響舉足輕重，王立強確實曾在澳洲接受媒體採訪時，說過自己在台黨進行滲透、間諜活動的內容，陳柏惟相信新聞報導屬實而轉貼，沒說中視、中天有犯罪行為；而溫朗東自行評析王立強所言可信的3點理由，被陳姓女記者拿去撰寫報導，並註明是溫的意見，充其量只是複製發文，因此認為3人涉犯誹謗罪嫌不足。

療癒！紓壓！心訣大公開

二手票券豐富你的生活

【其他新聞】

仰德大道4死車禍扯出泵浦車冒驗陋習　「3年放水73車次」9人涉行收賄遭起訴

北市關懷員暗槓900片醫療口罩　自首「天天面對肺結核要自保」

ET快訊
LIVE／韓國瑜最後上班日　鳳山大草皮擠滿道別支持者
PS4手把悠遊卡「交貨日期」提前了！　3天狂賣48萬張
玩手遊輸了脫衣！高中女與2男大搞3P　他想再一次下場慘了
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

他未熄菸蒂…鄰居4隻毛小孩命喪火窟！求償精神撫慰金無效

快訊／日月潭船家2天前才撿到包…失主遭通報「失蹤人口」！今驚見男浮屍

好膽敢來搶轎！彰化警硬起來　成立快打部隊部署1595名警力

通緝犯逃不掉！躲浴室「拿刀捅自己」　警破門噴辣椒水逮捕送醫

台南北區私娼寮命案二審開庭　凶嫌說沒錢賠...死者父：告到底！

「嘲諷侏儒父女檔」今開庭！大嬸否認犯行…身障爸怒：不會原諒

棒球隊爆集體性侵被解散　她批「被害人變加害人」…市府回應了　

轉貼王立強新聞指陸資進媒體　陳柏惟、溫朗東被控加重誹謗不起訴

「腦袋一片空白！」男高中生猛刺國小女童3刀　偵訊頻搖頭：我也不知道…

跑水溝蓋超車！閃保時捷卻撞KIA　奧迪男肇逃辯「趕接小孩」

孫燕姿「20週年突驚喜直播」　飆唱《逆光》《天黑黑》回憶殺

情侶吵架後大火！男友遭燒死　長髮妹崩潰...鄰：聽到嘶吼聲

宥勝老婆騎沙灘車「衝進草叢.脫隊」淚崩　喊「討厭失控的感覺」：覺得會害到小孩！

段奥娟「爺爺面前跳《創造101》主題曲」　感性唱《陪我長大》抱一起哭翻

老婆不在！大安鷹「不會餵孩」 下秒母鷹霸氣回巢：我來啦～

開箱PS4悠遊卡「感應還會發光」　3C達人敲碗：怎不出迷你搖桿？

患新冠肺炎喪失味覺手臂滿是針孔 她大方分享治療過程...網：很勇敢！

亂開遠光燈、改排氣管狂催油門　他分析機車族5大困擾...網：中肯

王嘉爾「遭白敬亭襲胸」秒害羞：別這樣　健身成果超狂「58.2公斤＋腰圍63cm」！

恭喜40歲明道當爸！　甜娶前女團成員「兒子2個月大」

他未熄菸蒂…鄰居4隻毛小孩命喪火窟！求償精神撫慰金無效

快訊／日月潭船家2天前才撿到包…失主遭通報「失蹤人口」！今驚見男浮屍

好膽敢來搶轎！彰化警硬起來　成立快打部隊部署1595名警力

通緝犯逃不掉！躲浴室「拿刀捅自己」　警破門噴辣椒水逮捕送醫

台南北區私娼寮命案二審開庭　凶嫌說沒錢賠...死者父：告到底！

「嘲諷侏儒父女檔」今開庭！大嬸否認犯行…身障爸怒：不會原諒

棒球隊爆集體性侵被解散　她批「被害人變加害人」…市府回應了　

轉貼王立強新聞指陸資進媒體　陳柏惟、溫朗東被控加重誹謗不起訴

「腦袋一片空白！」男高中生猛刺國小女童3刀　偵訊頻搖頭：我也不知道…

跑水溝蓋超車！閃保時捷卻撞KIA　奧迪男肇逃辯「趕接小孩」

韓國瑜最終上班日！　鄉民憶去年情景...預測下一步：很難不選

生命誕生前爸爸被打、阿公被抓！《當愛再來的時候》給大人的提醒

華豐橡膠公司違反重大訊息規定　遭證交所處3萬元違約金

母豹「護小豹」大戰巨蟒！拖出樹叢狂歐...下秒共享戰利品

佳聯元朗棄戰港超聯　王睿成自由球員返台訓練

隱身南投山上！被花卉包圍的唯美農場　限定「桃花廊道」超浪漫

影／平底鍋燙手！9歲女童遭繼父「鐵鍊綑頸」比狗不如...一天吃1頓飯

蔡英文受邀哥本哈根民主高峰會　羅致政：台灣主權再度被認同

阿拉比卡G1精品級咖啡豆　東森購物限時開賣獨家下殺1折

60年老伴離世...父親孤苦不說話！　她帶回「來福」暖陪走出陰霾

女子夜店喝醉...被撿屍遭咬胸 4外籍淫狼「輪流性侵」到天亮

社會熱門新聞

淡水男高中生揮刀！國小女童遭砍濺血

獨／高中生陳屍冷凍廠　校方詭下封口令

99輛5億超跑「轟炸」高雄　送行施爸爸

追不到女神…男找6惡煞把她押上山「打斷牙＋性侵」

快訊／砍傷國小女童！淡水男高中生移送

淡水男高中生砍國小女童　校方回應了

借電腦買口罩　竟發現老公D槽15G的邪惡祕密

全台唯一「千萬改裝」黑牛王送行　後照鏡綁了這個

首起「氣炸鍋」火災　警消籲：鍋旁勿堆積易燃物

29歲男與「姐姐」離婚又和「妹妹」同居　前岳父氣炸

愛上同一人！科大學弟拿開山刀殺學長　報警：我砍人了

遭演藝圈封殺後消失　夏禕再捲學校宣傳糾紛

新竹3歲女豪宅內消失！母調監視器傻了：9樓墜落

已婚男KTV「撿屍」硬上女網友　竟還問友人：要不要？

更多熱門

相關新聞

陳菊告謝寒冰　無罪確定

陳菊告謝寒冰　無罪確定

名嘴謝寒冰於2019年在電視政論節目，說前總統府秘書長陳菊在擔任高雄市長期間，官邸中的電費一個月需要12萬元；又說陳菊在高雄氣爆事件後，市府騙災民要代位求償，以脫免市府的國賠責任。陳菊提告誹謗，一審敗訴，她再上訴第二審，高院二審11日駁回陳菊上訴，謝寒冰無罪確定。

罷免陳柏惟困難？沈富雄分析原因

罷免陳柏惟困難？沈富雄分析原因

影／王炳忠口誤喊：顏寬恒下台！

影／王炳忠口誤喊：顏寬恒下台！

旺中媒體要賣？中天向NCC保證絕無此事

旺中媒體要賣？中天向NCC保證絕無此事

被新黨嗆「孔鏘」　陳柏惟2天前就超前部署

被新黨嗆「孔鏘」　陳柏惟2天前就超前部署

關鍵字：

王立強共諜陳柏惟溫朗東專貼中天中視加重誹謗

讀者迴響

發燒話題

許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 羅志祥 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

淡水男高中生揮刀！國小女童遭砍濺血

獨／高中生陳屍冷凍廠　校方詭下封口令

正妹護理師伸手「扯掉比基尼」！

99輛5億超跑「轟炸」高雄　送行施爸爸

王少偉點頭認了「喜歡謝忻」！

追不到女神…男找6惡煞把她押上山「打斷牙＋性侵」

快訊／砍傷國小女童！淡水男高中生移送

淡水男高中生砍國小女童　校方回應了

李千那認了情斷Echo「感情昇華到家人」

男偶像「把妻打到流產」2年6次家暴！

好市多「超好吃美食」下架了！

璟宣離婚7年「首度公開前夫身分」

許崑源是狗熊　黃捷：僅韓國瑜說

沒有「一黨專政」？柯文哲回擊蔡英文

借電腦買口罩　竟發現老公D槽15G的邪惡祕密

更多

最夯影音

更多
孫燕姿「20週年突驚喜直播」　飆唱《逆光》《天黑黑》回憶殺

孫燕姿「20週年突驚喜直播」　飆唱《逆光》《天黑黑》回憶殺
情侶吵架後大火！男友遭燒死　長髮妹崩潰...鄰：聽到嘶吼聲

情侶吵架後大火！男友遭燒死　長髮妹崩潰...鄰：聽到嘶吼聲

宥勝老婆騎沙灘車「衝進草叢.脫隊」淚崩　喊「討厭失控的感覺」：覺得會害到小孩！

宥勝老婆騎沙灘車「衝進草叢.脫隊」淚崩　喊「討厭失控的感覺」：覺得會害到小孩！

段奥娟「爺爺面前跳《創造101》主題曲」　感性唱《陪我長大》抱一起哭翻

段奥娟「爺爺面前跳《創造101》主題曲」　感性唱《陪我長大》抱一起哭翻

老婆不在！大安鷹「不會餵孩」 下秒母鷹霸氣回巢：我來啦～

老婆不在！大安鷹「不會餵孩」 下秒母鷹霸氣回巢：我來啦～

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面