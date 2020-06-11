雲端最前線／「含冤下台？」韓國瑜號召白衫軍告別

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高雄市長韓國瑜罷免案已93萬票通過，接著就是最晚在9月登場的市長補選。針對國民黨近來不斷營造「藍白合作」的氛圍，民眾黨主席柯文哲10日受訪賣關子，表示會再內部討論要怎麼做。立法委員蔡壁如11日受訪則表示，國民黨與民眾黨應該要放下成見，共推無黨籍人選。《雲端最前線》11日邀請立法委員陳玉珍、台北市議員王世堅以及時事評論員王時齊與主持人楊文嘉深度探討。

▲韓國瑜出席國民黨中常會。（圖／記者張榮恩攝）

11日是韓國瑜任職最後一天，對此，韓表示，「歡迎所有市民朋友一同來鳳山行政中心跟我們道別，也請大家穿白上衣、戴口罩」。據報導指出，韓國瑜的動員令除要展現他在高雄的民意，至於穿著白色上衣，也是要傳遞「還我清白」訴求，控黑韓不斷抹黑，讓他「含冤下台」。而一大早，已有不少民眾到鳳山卡位。但另一頭發起613凱道遊行的民主監督聯盟，不滿韓陣營退縮，則公開嗆韓國瑜「沒有GUTS、不要再講話了。」

首次聯合國大會於1946年元月舉辦，往後每年照常召開，卻在今年因疫情關係，由聯合國大會主席穆罕默德班蒂（Tijjani Muhammad-Bande）宣布，9月改以虛擬會議進行，創下75年來首次「非面對面會議」，並以預錄方式發表演說。登上《雲端最前線》一同揭秘。

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關於《雲端最前線》

根據comScore的統計調查，《ETtoday新聞雲》2016年連續在7、8、9三個月到達率已躍居台灣新聞網站的第一名，全台灣1556萬上網人口中，9月份有1260萬人到訪《ETtoday新聞雲》，比率高達93.4%。網路新聞跟世界各國一樣，幾乎已是台灣民眾最重要、甚至是唯一來源。

當社群媒體的影響力已經超越報紙與電視，《ETtoday新聞雲》在忠孝西路一段4號15樓所建置的新聞直播中心，2016年12月5日正式開台。

《雲端最前線》為《ETtoday新聞雲》新聞直播中心全新製作的時事政論節目，在緊鄰行政、立法、監察三院政治權力中心的攝影棚內，周二至周五中午12時將以即時多元的雲端直播科技，由關注台灣政治運動變遷超過20年的資深媒體人楊文嘉擔任主持，偕同政治人物、學者專家等來賓，針對立院動態、公共政策、熱門時事、網路聲浪等不同議題，進行即時與深度的評論與解析。

《雲端最前線》於2016年12月5日正式首播，每周二至周五中午12時現場直播，網友們可同步於《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP，即時收看。