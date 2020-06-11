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政院拍板！國旅補助懶人包一次看　自由行住宿每晚折1千、離島再多1千

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記者蔣婕妤／台北報導

隨著疫情舒緩，行政院10日院會正式拍板交通部「安心旅遊國旅補助方案」。據規劃，不分團體、自由行都有補助。針對自由行部分，民眾只要入住有參加優惠活動的旅館或民宿，一個晚上一個房間可依實際住宿房價折抵1000元，平假日均適用。如果是住離島，還可以再加碼多補助1000元。

交通部7月1日起推出「安心旅遊國旅補助方案」，在國際間疫情尚未完全和緩下，鼓勵國人將原先規劃的國外旅行改為更為精緻的深度國內旅遊，更有別於以往國旅補助，安心旅遊方案不分平假日，期能擴大國民旅遊市場規模。本次安心旅遊補助推出五大方案，以推升國民旅遊內需消費，並促進旅遊所需的「食、宿、遊、購、行」整體關聯產業發展。

交通部指出，為更符合廣大民眾需求，有效帶動人潮刺激消費，將不分平假日皆能適用，內容包含「團體旅遊優惠」、「自由行住宿優惠」、「觀光遊樂業入園優惠」、「台灣觀巴優惠」及「補助地方政府辦理在地特色觀光活動」，實施期間為7月1日至10月31日，藉此振興觀光產業，並帶動整體市場經濟活絡，預估投入新台幣39億元經費，預期可帶動約638萬人次出遊，創造直接及間接觀光效益約235億元。

「安心旅遊國旅補助方案」相關補助內容：

（一）團體旅遊優惠：

1.補助對象為包裝國內團體旅遊行程之合法設立旅行業，每家旅行業以35團為限（每1分公司再多2團），旅遊天數應為2天1夜以上，平假日均適用；須安排住宿於依法取得觀光旅館業執照之觀光旅館或取得登記證之旅館或民宿，並使用合法之交通工具。

2.優惠內容及獎助額度：
基本團體旅遊：每人每日獎助700元，每團應至少10人，每團上限3萬元。
入住星級旅館：鼓勵團體旅遊入住星級旅館，每人每日獎助700元，每團應至少15人，每團上限5萬元。
企業員工旅遊：鼓勵辦理企業員工旅遊，每人每日獎助700元，每團應至少15人，每團上限5萬元。
長天數行程團體旅遊：旅遊天數若為3天2夜以上，每人每日獎助700元，每團應至少15人，每團上限7萬元。

離島行程：前往金門縣、連江縣、澎湖縣、屏東縣琉球鄉、臺東縣綠島鄉或臺東縣蘭嶼鄉團體旅遊(須至少住宿一晚)，每人每日獎助1,200元，每團應至少15人，每團上限7萬元。

聘請導遊或領隊擔任隨團人員，旅行業聘請導遊或領隊擔任隨團人員，每團每日額外獎助1,500元額外獎助。

（二）自由行旅客優惠：
1.基本方案：獎助對象為本國國民（每一身分證字號限使用一次），入住有參加優惠活動的旅館或民宿，住宿一個晚上一個房間可依實際住宿房價折抵1,000元，平假日均適用。
2.離島加碼項目：每人可於金門縣、連江縣、澎湖縣、屏東縣琉球鄉、臺東縣綠島鄉、臺東縣蘭嶼鄉再多使用1次折抵，1個房間1個晚上依實際住宿房價最多折抵1,000元，平假日均適用。

（三）觀光遊樂業入園優惠措施：
1.高中以下國民暑假免費入園。
2.109年7月1日至8月31日不限次數平假日均適用。
3.90年7月1日（含）以後出生國民適用。

（四）台灣觀巴自由行優惠：
1.獎助台灣觀巴業者提供自由行旅客參加台灣觀巴半日、1日遊行程可享2人同行1人免費。
2.平假日均適用。

（五）補助地方政府辦理在地特色觀光活動：
1.補助地方政府依地方特有觀光元素、觀光景點及結合旅宿業規劃具在地特色之活動。
2.每縣市最高補助1,000萬元。

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