國旅注意！桃園「非法旅宿」六都最多　東台灣民宿逾200家不合法

▲近日國旅景氣升溫。（圖／記者李毓康攝）



記者李宜秦／台北報導

交通部觀光局本月3日公布今年1到4月違法旅宿查處情形，六都中非法的旅館家數，以桃園市34家最多，累計罰款為台北市421萬元最高；非法民宿家數也以桃園市23家最多，罰款則以桃園市、台中市的33萬最高。在旅館業部分，宜蘭縣非法旅館高達226家，為全台各縣市中最多，另外宜花東的非法民宿家數也偏高，共219家非法民宿。

近日國旅升溫，觀光局7月起祭出國旅補助，只要入住合法旅宿都可適用。觀光局6月3日公告各縣市今年1到4月違法旅宿查處情形。據資料顯示，非法旅館部分，家數最多前五縣市為宜蘭縣226家、南投縣72家、屏東縣60家桃園市34家、新北市30家。僅金門縣非法旅館家數為0。

非法民宿部份，家數最多前五縣市則為屏東縣206家、南投縣142家、台東縣78家、花蓮縣74家、宜蘭縣67家，全台共705家。資料顯示，最受國人歡迎的旅遊地點宜花東，同時也是非法民宿最多的區域。

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▲觀光局公布今年1-4月非法旅宿查處情形。（圖／觀光局提供）

今年1到4月間，各縣市查處的非法旅館包括桃園市11家、台中市8家、高雄市11家、彰化縣2家、雲林縣5家、嘉義縣10家、屏東縣3家、台東縣4家、花蓮縣1家、澎湖縣2家、新竹市2家，共查處59家非法旅館。各縣市累計罰款金額達2206萬元，其中以台中市674萬、台北市421萬、高雄市345萬元最多。

非法民宿部份，1到4月查處情形包括南投縣3家、嘉義縣11家、屏東縣20家、台東縣46家、花蓮縣10家、澎湖縣14家，共118家。累計罰款共401萬，其中以南投縣110萬、花蓮縣83萬、屏東縣67萬元最多。

據觀光局資料顯示，去年1到4月的非法旅宿查處金額共210萬元，與今年2206萬元相比差了10倍以上。觀光局旅宿組解釋，由於去年3、4月正逢台灣旅宿網改版時期，當時正好要求縣市政府填報資料，推估是應改版影響，資料才未填寫完全，不過若以整年的裁罰金額相比，去年整年共罰8564萬元，試算並未較今年少。