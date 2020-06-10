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國旅熱爆！近兩週「住房單大量湧入」　花蓮業者：暑假訂房8成滿

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▲▼澎湖林投公園,林投黃金沙灘,貝殼教堂。（圖／記者蔡玟君攝）

▲近日澎湖觀光景氣極佳。（圖為澎湖林投公園／記者蔡玟君攝）

記者李宜秦／台北報導

近期國旅景氣升溫，交通部觀光局預計7月起推出國旅補助。專家預估，今年下半年國旅人次將大增5成，觀光產值增加2000億元，不過由於上半年出遊人數減少、下半年增加，一增一減之下，全年國旅人次應與去年的1.7億人次差不多。花蓮業者表示，近兩週訂單訂單大量湧入，預計暑假期間訂房率可達8成。

靜宜大學觀光學系副教授黃正聰表示，去年出國共1700萬人次，平均出國天數5日，相乘等於共有8500萬天，國內旅遊則約有6000萬天，出國天數遠比國內更多，今年疫情衝擊，部分出國旅客將轉化國旅，不過過夜天數可能也會從5天減少至2、3天，預估有3000萬天轉移國旅，加上原有的6000萬天，等於國旅人次將增加約5成。

請繼續往下閱讀...

▲▼花蓮南安金城武樹。（圖／記者蔡玟君攝）

▲國人出遊首選東台灣。（圖為花蓮南安金城武樹／記者蔡玟君攝）

黃正聰表示，在國人出遊過夜的目的地，占比分別為北部20％、中部16％、南部27％、東部36％，以東部最多，他表示，國人多想離家、工作地遠一點，才有放鬆的感受，此外，國旅景氣升溫最明顯的區域仍為離島，畢竟能搭飛機，有出國玩的感受。

黃正聰表示，目前離島旅遊人次約較去年成長5到6成，且由於國旅補助針對離島有特別加碼，因此旅客還會繼續增加，過去離島的暑假是旺季，今年可說是「旺上加旺」，不過過往都是4月開始接客，今年則是延後到6月才有客人，對業者而言仍稍有不同。

花蓮旅館公會理事長陳義豐表示，這一兩週有大量訂房訂單持續湧入，包括團體旅客與自由行旅客都有，今年下半年觀光一定較去年更好，預計今年暑假期間，訂房率約7成半到8成，去年平均約6到7成，約增1至2成左右。不過由於上半年有4個半月的虧損，因此今年營收能打平就算很不錯了，營收要超越往年恐有難度。

▲▼花蓮南安金城武樹。（圖／記者蔡玟君攝）

▲花蓮景色漂亮，今年暑假訂房率可達8成。（圖／記者蔡玟君攝）

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