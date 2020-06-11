教育部編1.8億補助業者買新娃娃車　500輛受益最高補助4成

▲教育部補助業者汰換老舊娃娃車。（圖／教育部提供）

記者崔至雲／台北報導

教育部今（11日）宣布，將擴大公私立幼兒園汰換幼童專用車補助，編列1億8,790萬元預算，可補助500餘輛次，目前已收到各縣市政府提出的申請，將儘速辦理審查及撥款作業。

教育部說明，去年8月推動「公私立幼兒園汰換幼童專用車補助政策」，108年共補助145所幼兒園汰換170輛屆齡幼童專用車，總補助經費約5,300萬元。為持續強化幼童安全，今年除持續汰換補助外，更加碼推出新購補助，鼓勵幼兒園購置合格車輛接送幼兒，也讓家長更放心。

請繼續往下閱讀...

▲教育部說明，今年編列1億8,790萬元預算，預計可補助500餘輛次娃娃車。（圖／教育部提供）

為擴大辦理幼童專用車補助，教育部今年2月17日發布「補助辦理公私立幼兒園汰換暨新購幼童專用車要點」，不論是汰換出廠年限將屆10年或是新購的幼童專用車，每輛補助購車費用4成(約36萬)。教育部說明，今年更編列1億8,790萬元預算，預計可補助500餘輛次。

國教署表示，幼兒園接送幼兒，應使用經過直轄市、縣(市)政府核准的幼童專用車輛，車齡不得逾出廠10年。透過補助措施，讓幼兒園主動檢視幼童專用車的車齡及安全性，加速汰換屆齡車輛或新購合格車輛，將可全面提升全國幼童專用車的安全防範，確保幼兒乘車安全。

我們的美麗就用白紙黑字寫下來

過期的票券只能丟掉嗎？快來兌換東森幣復活你的錢