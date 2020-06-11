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兒女失蹤媽還開心嫁給邪教信徒！　警在家中找到2具兒童屍體

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▲▼兒女離奇失蹤，同為邪教信徒的愛達荷州女蘿莉(Lori Vallow)與新婚丈夫戴貝爾(Chad Daybell)涉嫌重大。（圖／達志影像／美聯社）

▲7歲男童與17歲少女離奇失蹤，警方認為其母蘿莉（左）涉嫌重大。（圖／達志影像／美聯社）

記者李振慧／綜合報導

美國愛達荷州一名女子2名年齡為7歲以及17歲的兒女自去年9月離奇失蹤，她卻開心再婚還搬到夏威夷居住，由於2人前夫與前妻的死因被警方懷疑不單純而展開調查，認為與2人所信仰的末日論邪教有關。檢察官週三（10日）證實，在女子丈夫位於愛達荷州的舊家中發現2具兒童遺骸，將以銷毀證據罪提出指控。

雷克斯堡市(Rexburg)警局表示，他們在男子戴貝爾(Chad Daybell)位於愛達荷州的房子中找到2具兒童遺體，懷疑有可能是妻子蘿莉(Lori Vallow)自去年9月便下落不明的2名兒女，分別為7歲男童喬書亞(Joshua "JJ" Vallow)以及17歲少女泰莉(Tylee Ryan)，遺體目前已送去進行屍檢以確認遺體身分。

▼失蹤姊弟泰莉與喬書亞。（圖／翻攝自Facebook／Rexburg Police Department）

▲美國姊弟7歲的約書亞（Joshua Vallow）與17歲的泰莉（Tylee Ryan）失蹤至今。（圖／翻攝自Facebook／Rexburg Police Department）

少女泰莉去年9月8日與母親弟弟以及舅舅一家人去黃石國家公園遊玩時突然失蹤，幾天後弟弟喬書亞也跟著失蹤，最後一次被人見到時是在學校。警方11月接獲親戚報案後，發現母親蘿莉第一時間不但沒有主動報警，還與剛喪偶的戴貝爾再婚，面對偵訊時謊稱兒女住在亞利桑那州的親戚家，然而次日再去找2人問話時，2人居然已經逃跑。

蘿莉與戴貝爾除了涉及兒童失蹤案，2人的前夫以及前妻死因也都十分離奇。蘿莉的前夫查爾斯(Charles Vallow)生前曾指控對方沉迷末日論邪教，深信自己是解救世人的「光明使者」便離婚，於去年夏天遭蘿莉弟弟艾利克斯(Alex Cox)槍殺，艾利克斯則於同年12月因病身亡。

戴貝爾前妻於去年10月19日去世，逝世幾週後他便立即與蘿莉再婚，弗里蒙特郡(Fremont)警方原本認為戴貝爾前妻死因為自然死亡並無可疑，不過後來決定啟動調查。

涉嫌重大的蘿莉今年1月人在夏威夷被發現後，2月正式逮捕，3月從夏威夷引渡回到本島，面臨拋棄孩童與拒絕養育兒女等2項重罪，保釋金為100萬美元，戴貝爾則被因為藏有屍體，保釋金同樣為100萬美元。本案仍在進行調查中。

▼警方近來在戴貝爾家中找到2具兒童遺骸。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼兒女離奇失蹤，同為邪教信徒的愛達荷州女蘿莉(Lori Vallow)與新婚丈夫戴貝爾(Chad Daybell)涉嫌重大。（圖／達志影像／美聯社）

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