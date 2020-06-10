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正妹獄警謊稱遭司機性侵　車上畫面曝光還清白...她被判入獄20個月

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▲▼計程車,Taxi,叫車,搭車,示意圖。（圖／視覺中國）

▲女子謊稱遭司機性侵，日前被判入獄。（圖／示意圖／視覺中國）

記者李振慧／綜合報導

英國一名27歲正妹獄警指控自己搭車時遭到性侵，導致相關的2名亞裔司機名譽受損，然而車上監視紀錄器影像曝光後發現，2名司機在車上完全沒有與她有過任何接觸，讓她最後因為說謊被判入獄20個月。

外型亮麗的27歲正妹霍恩斯(Victoria Hoynes)，在成為獄警之前一心想成為名模，曾於2013、2014年年參加多個模特兒評選以及選美比賽。去年5月26日凌晨3時49分，警方接到她的母親報案，表示女兒搭車回家時遭一名亞裔司機性侵。

霍恩斯指控，年約40歲的司機突然在達拉謨(Durham)附近的蘭切斯特路醫院(Lanchester Road Hospital)外停車，在前排座位上對她性侵，完事後就把她給推下車，後來打電話給朋友求救，朋友來接她時發現頭上有樹枝、身上則有刮痕，不過後來她又改變說詞，說司機年約20多歲，頭髮上抹了許多髮膠。

警方根據霍恩斯說詞，立即逮捕當天曾載過她的2名司機，第一名司機否認他與案件有關，因為事發當時他人在達拉謨郡的克魯克(Crook)值班，第二名司機則表示，他將霍恩斯載到醫院後便直接開車回家。

在霍恩斯堅稱性侵案有發生的情況下，警方調閱車上監視紀錄器發現一切全是子虛烏有，2名司機和她完全沒有任何接觸。根據法庭資料，霍恩斯平時有酗酒習慣，事發當晚很有可能也有吸毒，法官表示，她的誣告除了浪費社會資源，也讓2名被誣告的司機名譽受損、差點連工作都不保，最後判處入獄20個月。霍恩斯則表示願意承擔所有責任，並對2名司機以及員警道歉。

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