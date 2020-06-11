美確診破2百萬！德州創單日新高　解封+種族示威「第二波疫情」來襲

▲ 美國5月底解禁，德州加爾維斯敦民眾周末聚集到海邊。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國新冠肺炎（COVID-19）確診病例10日突破200萬，德州日增確診病例當天創下新高，佛羅里達州、加州疫情不見緩和。病毒的第二波攻勢正在部分地區蔓延，對民眾和經濟帶來挑戰。衛生官員也呼籲，為「佛洛伊德之死」上街抗議的示威者都應接受檢測。

《路透社》分析，美國新確診病例在連續5周下降後稍有上升，部分原因為檢測量增加。隨著全美50州陸續開放，越來越多民眾開始移動，商業和娛樂活動重開，可能也是確診人數增加的原因之一。再加上佛洛伊德事件在全國掀起抗議，料將在未來幾周引發另一波高峰。

衛生官員認為，美國首起確診病例在1月出現，截至4月28日累計100萬例。《路透社》統計，6月截至目前為止，平均每天有2.1萬起新病例，4月及5月日均新病例則分別為3萬例及2.3萬例。此外，美國死亡個案已經超過11.2萬起，為全球最高。

世界衛生組織（WHO）5月12日建議各國政府，應在新冠病毒檢測陽性率連續14天維持5%或以下後，再重新開放。美國全國檢測陽性率遊走在4%至7%之間，未達WHO標準，但部分州已經達到。

▲ 美國逐步重開，紐約中央公園出現人潮。（圖／路透）

德州10日通報2504起新病例，創下疫情爆發以來最高紀錄。重新開放一個月後，佛州本周通報8553起病例，同樣寫下單周新高。加州的住院人數則達到5月13日以來最高水平，過去10天中有9天都增加。

《彭博》指出，新冠病毒的新一輪衝擊正帶來挑戰。本土病例呈增加趨勢，卻被龐大的全國病例數掩蓋，也引發專家憂慮。約翰霍普金斯衛生安全中心（Johns Hopkins Center for Health Security）高級學者托納（Eric Toner）指出，「新一波疫情正在國內部分地區蔓延。它很小、很遠，但很快就來了。」

目前還不清楚這波疫情和經濟活動增加是否有關，美國食品藥品監督管理局（FDA）局長哈恩（Stephen Hahn）也透露，白宮疫情工作小組尚未發現重開國家和病例增加的關聯。另有衛生專家指出，現在判斷種族示威是否加劇疫情還為時過早。

《彭博》報導，專家在亞利桑那州、德州、佛州及加州看見第二波疫情的跡象。亞利桑那州過去2周來每天激增多起病例，2日更達到1187例新高。醫院床位已經滿了87%，其中有一半為新冠肺炎患者。若病例持續增加，將使醫療系統面臨壓力。

德州10日數據顯示，住院人數上升4.7%，達到2153人，已經連續4天增加。佛州則將病例增加歸因於檢測量大幅上升，同時強調，檢測陽性率依然維持在5.5%。

▲ 洛杉磯民眾上街抗議。（圖／路透社）

另一方面，舊金山灣區爆發疫情後，加州最早發布禁足令，重開速度也較其他地區落後許多。但在過去2周內，隨著商業活動加速，住院確診人數回升，新增確診數也在攀升。官員則同樣認為，這是受到檢測量增加的影響。

然而，包括洛杉磯等第一波疫情最嚴重的地區，病毒仍在蔓延。洛杉磯住院人數低於5月初的數字，但死亡人數居高不下。當地公衛主任費雷爾（Barbara Ferrer）表示，洛杉磯第一波疫情還沒結束。儘管人們擔心，種族示威將導致大規模感染，但費雷爾認為，重開經濟會帶來更大的影響。

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