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2孩失蹤竟再婚！她迷「末日邪教」恐嚇前夫別阻撓：有天使幫我收屍

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▲美國47歲女子羅莉（Lori Diabel）疑似參加邪教組織。（圖／翻攝自Facebook／Rexburg Police Department）

▲美國47歲女子羅莉（Lori Diabel）熱衷於末日信仰組織。（圖／翻攝自Facebook／Rexburg Police Department）

記者吳美依／綜合報導

美國47歲女子羅莉（Lori Diabel）的前夫被親弟槍殺，2個孩子自從去年9月就人間蒸發，她卻撒謊、拒絕透露兒女的下落，再婚並搬到夏威夷，20日終於遭到逮捕。根據前夫生前提出的離婚文件，她自稱是上天派來的使者，要在耶穌基督第二次降臨時完成任務，威脅對方如果阻撓，就會痛下殺手，「有一個天使會幫我處理屍體。」

警方11月接獲親戚通報，展開調查，才發現7歲的約書亞（Joshua Vallow）與17歲的泰莉（Tylee Ryan）9月起就失蹤。他們展開全國搜索卻苦無結果，認定失蹤的孩子們「處於高度危險之中」。

CBS報導，羅莉曾為此接受偵訊，但首先否認有小孩，接著對於兒女下落撒謊，做出誤導陳述。她10月與一起參加末日信仰組織的小說家查德（Chad Daybell）再婚，11月搬到夏威夷。但是，查德的前妻塔米（Tammy Daybell）不久前才因「自然因素」去世。警方經調查以後起了疑心，要求驗屍。

▲美國姊弟7歲的約書亞（Joshua Vallow）與17歲的泰莉（Tylee Ryan）失蹤至今。（圖／翻攝自Facebook／Rexburg Police Department）

▲7歲的約書亞（左）與17歲的泰莉（右）自從去年9月失蹤至今。（圖／翻攝自Facebook／Rexburg Police Department）

警方調查以後也發現，羅莉的前夫查爾斯（Charles Vallow）被她的弟弟艾利克斯（Alex Cox）開槍打死。艾利克斯當時聲稱是為了自衛，12月卻因不明原因去世。

BBC引述美國媒體指出，羅莉被指與末日邪教組織有關。查爾斯生前提出的離婚文件寫道，羅莉「癡迷於瀕死經驗跟精神幻想」，相信自己是上天派來的使者，必須「在耶穌基督2020年7月第二次降臨時」完成任務，曾出言威脅前夫，如果阻擋的話，會不惜痛下殺手，聲稱「有一個天使會幫我處理遺體」。

羅莉20日在夏威夷落網，目前被關押在考艾島（Kauai），她面臨拋棄孩童與拒絕養育子女的重罪指控，以及教唆犯罪、藐視法庭的罪名，如果被定罪將面臨最高14年有期徒刑。全案仍有許多謎團，警方正在調查當中。

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