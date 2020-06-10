女主人遛狗被自家比特犬咬死！　警發公告追查...發現「凶手」已被撞死

▲加拿大傳出比特犬咬死飼主事件。（圖／示意圖，與本新聞無關／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

加拿大近來發生比特犬咬死人事件，新斯科舍省(Nova Scotia)一名婦女在家附近遛狗時慘被所養的寵物咬死，警方接到報案後擔心再有民眾受害，發布公告要大家待在家中勿外出，直到後來發現肇事惡犬已經被車撞身亡才解除。

CTV News報導，警方9日上午8時接到報案，距離哈利法斯(Halifax)約70公里處的Middle Musquodoboit社區，有民眾在一溝渠中發現一名女屍。報案的女子帕克(Jocelyn Parker)表示，她開車經過事發地點時，被路邊一名少女攔車，對方告訴她在附近發現女屍，她看到死者後想到稍早前還有看到對方帶著一條大狗出門，懷疑凶手很有可能就是那條大狗。

警方立即向當地居民發布警告並描述比特犬特徵，要求居民們在找到凶嫌前不要隨意外出，不過後來發現比特犬已經死亡，是於上午9時30分在224公路被一名男子駕駛小貨車故意撞死。

撞死比特犬的司機表示，他接到警方通知後便開車上路協尋，身為愛狗人士的他其實也不願意傷害動物，但是擔心再有不知情民眾遭到攻擊，才會做出這個決定。警方目前正在調查女子死因，並確認遛狗時是否有幫比特犬戴上面罩。



►生火了！連我媽都用到發光

