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歐盟指控中俄「散布疫情假訊息」　中國回應了：我們才是受害者

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▲歐洲聯盟執委會副主席喬霍瓦（Vera Jourova）。（圖／達志影像／美聯社）

▲歐洲聯盟執委會副主席喬霍瓦（Vera Jourova）。（圖／達志影像／美聯社）

記者康心禹／綜合報導

歐盟10日指控，俄羅斯與中國在新冠病毒疫情期間散布不實訊息，打擊歐盟形象，將與多方合作打擊不實訊息。對此，中國駐歐盟使團反駁，「中方一貫反對製造和傳播假訊息，中方才是假訊息的受害者。」

綜合外媒報導，歐洲聯盟執委會副主席喬霍瓦（Vera Jourova）表示，在新冠肺炎疫情蔓延全球期間，來自內部及外部的不實訊息湧到歐洲，為對抗假訊息，歐盟將與由網路到公共機構的所有相關參與者合作，支持獨立的事實查檢。

喬霍瓦還提到，俄羅斯和中國在歐盟及全球進行有影響力的疫情假訊息宣傳活動，並呼籲Facebook和Twitter等社交平台加強對付假消息。

不過，歐盟外交和安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）補充稱，歐盟是在應對假訊息，不是與中國對抗，也不會與中國進行任何形式的冷戰。

對此，中國駐歐盟使團10日在官網刊登聲明，「中方一貫反對製造和傳播虛假訊息，反對任何人、任何機構採取這種行為，中方是假訊息的受害者」。

聲明中還提到，「歐方有關文件選擇性提及中國，卻對那些蓄意反華和違背科學的真正的虛假訊息不聞不問，歐方應秉持客觀公正立場，科學理性處理相關問題」。

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